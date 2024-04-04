Розкішне життя, люксові бренди та нерухомість під час війни: що відомо про скандального СБУвця Шила

Артем Шило рішенням Вищого антикорупційного суду взятий під варту з заставою в 30 мільйонів гривень.

Ще донедавна Артем Шило був ледь не всесильним керівником Головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ. А тепер його офіційно називають лідером злочинної групи, яка розкрадала кошти Акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це йдеться в матеріалі на YouTube-каналі TSN.UA.

Як СБУвець заробляв на закупівлях "Укрзалізниці"

Офіцера підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів гривень на держзакупівлі силових трансформаторів і кабелів для підприємства.

Після його гучного затримання та початку судових процесів з обрання запобіжного заходу спливають подробиці брудних корупційних справ. Зокрема, стає відомо, що скандальний спецпризначенець упродовж червня-грудня 2022 року просував на тендері компанію під назвою "Узелектро", яка пропонувала "Укрзалізниці" трансформатори за вдвічі більшою ціною, ніж конкуренти. Крім цього, виявилосяь, що кінцевий бенефіціар компанії-переможця – громадянин Білорусі, який до того ж має зв’язки з РФ. І це дивує ледь не найбільше – чому саме таких "постачальників" нав'язував "Укрзалізниці" СБУвець" Шило?

За матеріалами слідства відомо, що компанія "Узелектро" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродала "Укрзалізниці" за вдвічі більшою ціною. Внаслідок оборудки хапуги заробили 95 мільйонів гривень.

Як компанія з російськими кінцями виграла тендер? Все дуже просто: Шило надіслав до "Укрзалізниці" лист від СБУ "Щодо загроз державній безпеці", в якому рекомендував відхилити пропозиції інших учасників, незважаючи на те, що їхні умови значно вигідніші.

І такий тиск на підприємство від управління, яким керував у СБУ Шило, був дуже поширеним явищем, розповідає журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Артем Шило / Фото: ТСН.ua

"В УЗ є власний департамент внутрішньої безпеки, власне СБУ, його функції настільки розмиті, але настільки впливові, що вони фактично можуть взагалі управляти всіма закупівлями УЗ", – каже Юрій Ніколов.

За дивним збігом обставин, який насправді збігом не був, Департамент внутрішньої безпеки УЗ в момент проведення закупівлі очолював колишній колега Артема Шила – Едуард Кріцин. Вони разом працювали в СБУ 2016 року і настільки потоваришували, що їхні дружини навіть заснували спільну фірму.

НАБУ і САП виявили, що таку ж схему Шило провернув зі своїми ставлениками в УЗ ще й на закупівлі кабелів. Упродовж 2021-2023 років тендери на цю продукцію вигравали фірми, які пропонували товар за значно вищою ціною, внаслідок чого держава зазнала 117 млн грн збитків.

Держслужбовець заробив мільйони доларів

Свого часу історія про те, як молодий фахівець заробив мільйони, коли був державним службовцем, вразила всю країну.

Рік тому журналісти-розслідувачі "Бігус Інфо" оприлюднили шокувальне розслідування, як правоохоронець і його сімʼя придбали цілу купу нерухомості та дорогих авто за час його роботи у владних кабінетах. Загальна вартість активів сягає 4 мільйонів доларів.

До цієї суми входять дві трикімнатні квартири в елітному столичному ЖК "Новопечерські Липки" загальною вартістю 700 тисяч доларів, оформлені на самого Шила. Там же він записав на дружину Ірину Попову ще одну двокімнатну квартиру і 360 кв. м. комерційної нерухомості, яка коштує понад $2 млн дол.

Також у неї є 275 кв. м нерухомості в клубному будинку в центрі Києва, там жінка відкрила салон краси. Ринкова вартість приміщення сягає $1 мільйона доларів.

Окрім цього, Шило записав на жінку два "Мерседеси" й "Тойоту" загальною вартістю 240 тисяч доларів.

Кар'єра Шила: що відомо

Цікаво, що після публічного викриття всіх статків сімʼї Шила Ірина Попова офіційно розлучилася зі своїм чоловіком. Співпадіння? Чи фіктивне розлучення?

Найбільшу увагу Артем Шило привернув до себе тоді, коли його призначили заступником Департаменту захисту національної державності СБУ, тож суспільство неабияк цікавило, хто ж слідкуватиме за безпекою всієї країни під час повномасштабного вторгнення Росії до України…

І висновки були невтішні. Артем Шило виявився фігурантом численних корупційних скандалів. Його карʼєра починалася 2012 року зі служби в харківській СБУ. Уже 2016-го посадовець переїхав до столиці працювати в Департаменті протидії кіберзлочинам. Цікаво, що тоді ця структура радше нагадувала рекет, який кошмарив український ІТ-бізнес.

І саме там Шило так гарно працював, що став заступником департаменту і дострокового отримав звання підполковника СБУ, але вже 2021 року його скоротили.

А підібрала безробітного СБУвця не абияка структура, а Офіс президента України.

"Він справді був комусь потрібен, і видається так, що Олегу Татарову", – зауважує Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач.

Артема Шила призначили радником. Цією посадою він завдячує не менш скандальному заступникові керівника ОП Олегу Татарову.

Крім цього, виявилося, що чоловік сприяв роботі російського бізнесу в Україні навіть після 24 лютого. Зокрема, як заявили журналісти видання "ІнформНапалм", правоохоронець заводив російську букмекерську компанію 1XBet до України ще 2016-2017 років.

І допоміг їм закріпитися на ринку у квітні 2022-го, коли танки окупантів щойно відійшли з-під Києва.

Навіть великий розголос не змістив Шила з важливої посади. Понад рік він пропрацював очільником Головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ. І лише в березні цього року його звільнили. Казали, нібито це рішення самого президента Зеленського, який був дуже незадоволений скаргами бізнесу на систематичне кошмарення з боку Шила.

"Кримінальні провадження, арешти майна, затримання самих бізнесменів. Він займався тиском на бізнес, все, про що ви чули останніми місяцями, доходило аж до зустрічі президента. Всі бізнесмени заявляли, що це на вертикалі Шило – Татаров", – зауважує Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач.

Що каже український бізнес про Шила

Але це звільнення було радше показовим, вважає Ніколов. Адже Шила залишили працювати в Службі безпеки України.

Зокрема, за наказом голови СБУ Василя Малюка Шило набув статусу офіцера з особливих доручень першої категорії. Це зберегло за ним грошове забезпечення попередньої посади і, безумовно, повний вплив на департамент і всі "проєкти", які той вів у кріслі керівника.

До речі, після затримання Шила український бізнесмен Евген Черняк одразу ж опублікував допис, в якому відкрито назвав СБУвця хабарником: "Всі кримінальні справи проти нашої компанії підписані особисто цим тиловим хабарем. Вигадані і не предʼявлені підозри, понад сотню обшуків, тиск, записані відео, аудіо, залякування – жодних доказів чи порушення за весь період розгляду вигаданої справи".

Після скандалу Шило розлучився з дружиною

Втрата крісла керівника – не єдине, що пережив Шило за останній рік. Згідно з судовими реєстрами, він розлучився з Іриною Поповою наприкінці 2022 року. Жінка позиціонує себе успішною бізнес-вумен і активно веде свої соцмережі.

Там вона не соромиться постити розкішні курорти, відпочинок у Домінікані, на Балі, в Абу-Дабі чи Франції.

Судячи зі стрічки, Попова полюбляє й брендові речі, як-от ремінь Prada за 33 тисячі гривень чи топ за 26, або сукні від люксового дому "Фролов" вартістю близько 40 тисяч гривень.

Але родзинкою колекції ексдружини СБУвця є кольє від Bulgari, яке коштує 50 тисяч доларів.

Цікаво, що на світлинах, зроблених до повномаштабного вторгнення, його ніде не видно, тож ймовірно, що жінка придбала дорогу цяцьку в розпал кривавої війни. А до нього ще додала каблучку того ж бренду за 9 тисяч доларів.

Для розуміння – на ці кошти можна було б купити 20 "мавіків" або 10 автівок для фронту.

З тих же публікацій Попової видно, що жінка не припиняє носити обручку. Тож розлучення цілком могло бути фіктивним, щоб убезпечити багатомільйонні статки сімʼї СБУвця від публічного осуду та конфіскації.

"2022 року він переписав усе на дружину, і що тепер у нього конфісковувати? Голий-босий пацан, але якщо доведуть, що у них було спільне життя, тоді виникають варіанти", – зауважує Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач.

В суді під час обрання запобіжного заходу Артему Шилу, повідомляє Центр протидії корупції, з'ясувалося: попри офіційне розлучення, СБУвець і надалі проживає разом з пані Поповою.

Тож якщо детективи НАБУ доведуть, що салони краси, елітні тачки, дорогезні цяцьки дружини Шила придбані за вкрадені в "Укрзалізниці" – або ще десь у держави – кошти, а їхнє розлучення – фарс, то на це майно чекає арешт і конфіскація на користь держави.

Наразі Артем Шило рішенням Вищого антикорупційного суду взятий під варту з заставою в 30 мільйонів гривень. На нього чекає слідство й суд: усі хапуги, тим більше ті, що крадуть під час війни, мають бути справедливо покарані. Вже відомо, що за нього внесли заставу.

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