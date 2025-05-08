Розкішні маєтки і космічні хабарі: як через "пікантний"шантаж вдалось викрити одіозного прикордонника

Одіозного прикордонника Марущака підозрюють у зловживаннях / © ТСН

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Маєтки на сотні тисяч доларів. Автомобілі на десятки тисяч. Все це і не тільки «вайб» звичайного, на перший погляд, вітчизняного прикордонника Олександра Марущака.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

Як шантажували прикордонника Олександра Марущака

«Ми б ніколи не дізналися про існування такого захисника кордону, якби не одна кримінальна справа, фігурантом якої є цей службовець. Начальник прикордонної служби заплатив СБУ 358 тисяч доларів, щоб зам’яти кримінальну справу і компромат про особисте життя. Деталі цієї справи тягнуть на цілу голівудську детективну історію, у яку спершу складно повірити», — йдеться у матеріалі проєкту.

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Мальовниче Закарпаття, відділ прикордонної служби Соломоново. 6 червня минулого року НАБУ проводить тут обшуки. Під прицілом відомий вже вам Олександр Марущак.

Олександр Марущак / © ТСН

За даними слідства, напередодні він потрапив у дуже пікантну ситуацію. Співробітник СБУ В’ячеслав Катеринич, дізнався про корупційні справи пана Марущака, а також про його інтимне життя, яке не стосувалося його офіційної дружини.

Обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах СБУ у Вінницькій області, за невстановлених обставин, використовуючи пов’язані із займаною посадою можливості, отримав у своє розпорядження електронні документи у вигляді фото, відео та текстових файлів, що містять відомості про можливе вчинення кримінальних правопорушень начальником відділу прикордонної служби прикордонного загону та іншими особами Державної прикордонної служби України. Також вказані матеріали містили інформацію про особисте життя особи. Але замість того, щоб вчинити з цим пакетом документів по закону, співробітник СБУ почав шантажувати прикордонника Марущака. Це зафіксовано у матеріалах справи і у вироку Антикорупційного суду.

Компромат на Олександра Марущака був оцінений СБУ-шником у 350 тисяч доларів. І прикордонник погодився і перерахував ці шалені гроші на вказаний йому криптогаманець. Посередником у цій схемі був Сергій Панькуш. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів, які отримав від СБУ-шника Катеринича.

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Втім, шантаж Марущака не обійшовся одноразовим траншем. Його поставили на лічильник. Щомісяця від нього вимагали ще по 5 тисяч доларів. Лише після цього в березні минулого року прикордонник Олександр Марущак заявив про вимагання з боку посередника. Тобто написав заяву на Панькуша.

Справу взяло під свій контроль НАБУ. Панькуша оперативно засудили. Пособник злочину після викриття уклав угоду і зобов’язався співпрацювати із правоохоронцями у кримінальних провадженнях, як стосовно працівника СБУ, так і прикордонника. За вироком суду його засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили, встановивши іспитовий строк 3 роки.

Звідки у прикордонника гроші на хабар

Вирок суду для посередника Панькуша відкриває багато запитань у цій справі. Найперше, до самого прикордонника Марущака. Які саме корупційні дії він вчиняв? І звідки у нього з’явилося 350 тисяч доларів на хабар, який він передав співробітнику СБУ?

Маєток у Ужгороді, за даними журналістів — родинне гніздечко пана Марущака. Це встановили по фотографіях його дружини.

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Щоб не бути голослівними, вигадуємо легенду, що будинок затопило та зателефонували до дружини Марущака, вона підтвердила, що будинок їхньої родини. Ці котеджі коштують в межах 400 тисяч доларів. Однак це ще не все майно Марущаків.

Вулиця Собранецька, ЖК бізнес-класу «Баварія». Однушки тут коштують в межах 100 тисяч доларів. Тут Анна Марущак прописалася як ФОП, а квартира записана на її батька. Офіційним бізнесом Анна Марущак займається недовго, не повний рік. І спілкуватися з пресою вона чомусь не готова.

Анна Марущак / © ТСН

У її користуванні є Toyota RAV4 та Mazda CX-5, що нескромно для ФОП-початківця. А за сумісництвом дружини прикордонника, який, між іншим, також не захотів відповідати на запитання журналістів.

Ви можете подумати, що у пана Марущака чи його дружини багата родина. Саме це могло б і пояснити їхні чималі статки.Але Світлана Марущак, мама прикордонника — всього лиш завідувачка дитячого садка. Звідси сам по собі напрошується висновок, що прикордонник Олександр Марущак міг дійсно займатися незаконною діяльністю. І, схоже, журналісти знайшли цьому підтвердження.

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Що відомо про оборудки на митниці

У лютому 2023 року угорські митники на митному посту «Тиса» виявили 283 ящики контрабандних сигарет, які були сховані у мікроавтобус із фальшивою дипломатичною позначкою. Після цього у пана Марущака були обшуки, які пов’язують із цим випадком. І фінальний акорд у справі прикордонника Олександра Марущака — це отримання підозри від НАБУ, яке, за нашими даними, напередодні отримав фігурант.

За результатами допиту останньому повідомлено про підозру за частиною 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі прикордонник Марущак переведений із Закарпаття на Луганщину, де несе службу в 3-му прикордонному загоні.

А от що стосується СБУ-шника Катеринича, який вимагав цей хабар, то тут про «хепі-енд» говорити не доводиться. ЗМІ пишуть, що він під арештом із шаленою заставою. Катеринич наразі під арештом із заставою у 10 мільйонів гривень та підозрою у вимаганні хабаря.

«Отже, що ми бачимо в кінцевому результаті? Деякі вітчизняні прикордонники, незважаючи на невеликі зарплати, живуть доволі небідно, адже можуть собі дозволити відкуплятися від корумпованих співробітників СБУ та продовжувати жити на широку ногу. І це все під час війни», — йдеться у розслідуванні.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗРАДЖУВАВ дружину і ПОПАВСЯ! ОГО! Багатий прикордонник платив СБУ за знищення компромату!? Хапуга.UA