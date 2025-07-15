Розкішні маєтки та “нульові” податки: нардепи та митники вигадали хитру схему, як не платити за майно

Як нардепи та митники уникають сплати податків / © ТСН

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В Україні є маєтки, які належать вітчизняним депутатам та митникам. Проте в деклараціях вони видають цілком придатні для життя будинки за довговічні недобудови.

Хто саме із можновладців не бажає платити податки за свої квадратні метри та скільки саме від цього втрачають місцеві бюджети, йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.UA».

Будинок нардепа від «Європейської солідарності»

Село Підгірці, елітне котеджне містечко під Києвом «Золоті ворота» або в народі «Альпійка». Тут має будинок нардеп від фракції «Європейська солідарність» — Андрій Лопушанський.

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Будинок має 730 квадратів. Проте нардеп Лопушанський видає цей палац за недобудову. Попри це приміщення продають за 1 млн 100 тис. доларів.

«Будинок укомплектований усім необхідним для комфортного проживання: побутова техніка найкращих світових виробників, всі меблі привезені з Італії. Планування. 5 спальних кімнат. 2 вітальні. 9 санвузлів. Кінотеатр. Лазня (хамам та сауна). Басейн 13 метрів, критий. Джакузі. Тренажерний зал. овочесховище та винотека. барбекю зона з російською піччю», — йдеться в описі.

Опис маєтку

Ця розкіш паралельно здається в оренду, це підтверджує голова кооперативу. А от сам нардеп Лопушанський запевняє, що це неправда. Також він заперечує, що палац продається.

Маєток нардепа

Така відверта неправда має чітке пояснення. По перше, нардеп може не здавати свій величезний маєток в експлуатацію, щоб уникнути так званого податку на розкіш — каже експерт. По друге, він може уникати ще одного, обов’язкового податку за зайві квадрати

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Відповідно арифметика проста. У нардепа Лопушанського «зайвих» цілих 610 квадратів. Множимо їх на 53 гривні 25 копійок і маємо суму 32 482 гривні податків до сплати. Податків, які не платяться, бо свій палац нардеп декларує як незавершений об’єкт будівництва.

Елітні маєтки нардепа від «Слуги народу» та митника

Село Гора також під Києвом. Тут може мешкати нардеп від Слуги народу — Артем Культенко. Відеонагляд, кондиціонери, у дворі — дві машини. Так і не скажеш, що це — незавершене будівництво. Але по документах це саме недобудова, яка записана на дружину депутата.

Будинок має «зайвих» 72 квадрата, а отже сума податку, яка повинна була б іти до сплати, складає майже 4 тисячі гривень на рік.

Майже по сусідству з нардепом Культенко, у тому ж селі Гора може мешкати Деніс Райков. Він — директор департаменту боротьби з контрабандою Державної митної служби України.

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Будиночок виглядає абсолютно обжитим. Митник заявляє про право користування цим маєтком, а сам маєток належить мамі митника, яка вказує його як незавершений об’єкт будівництва.Площа будинку — 365 квадратів, а отже у нього «зайвих» 245 метрів. За що треба було б платити 13 тисяч гривень податку.

Будинок скандального начальника Одеської митниці

Новосілки — інше популярне у можновладців село біля столиці. Тут має будинок скандальний начальник мабуть найбільш корумпованої митниці України — Одеської митниці — Андрій Колівер. Він вже був фігурантом журналістських розслідувань.

Будинок одеського митника біля Києва видається цілком обжитим, і не лише нам, а й сусідам. Однак Андрій Колівер чомусь декларує це, як недобудову.

Зайві, так звані «розкішні» квадрати маєтку складають 95 квадратів, а отже передбачений законом податок за них складає 5 тисяч гривень.

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«Погодьтеся, копійки — навіть якщо порівнювати лише з офіційними заробітками головного митника Одеси. Але і цей податок очевидно не заплачений, бо об’єкт вважається не введеним в експлуатацію і ми дуже хотіли поцікавитись чому. Але пан Колівер на наші дзвінки та повідомлення не відповідає», — йдеться у матеріалі.

Втім, ймовірно, зараз головному митнику Одещини не до журналістів. Адже 9 липня на Одеську митницю навідалось СБУ. Чи має відношення до цих схем особисто Андрій Колівер — поки не повідомляють, але загальновідомий факт — зазвичай на митниці мало ймовірним є сценарій, коли підлеглі беруть хабарі без погодження зверху.

Маєток одіозної нардепки на Тернопільщині

На Тернопільщині у селі Великі Гаї є маєток, який належить нардепці Людмилі Марченко. Саме тут вона вже отримувала хабаря та епічно його позбувалась.

Однак, от так диво, цей маєток ось уже кілька років, якщо вірити нардепці, типова недобудова.

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Маєток Марченко під Тернополем

Пані Марченко, на відміну від чоловіків-«героїв» цього сюжету, не побоялась відповідати — вона єдина відповіла на наш дзвінок, пояснює: «Це незавершене будівництво. В ньому є ряд робіт, які не зроблені».

Показати стан об’єкту на камери тим не менше вона відмовляється

Надлишкові квадрати, які не введені в експлуатацію, економлять нардепці чималу суму коштів — 16 120 грн.

Також недобудови декларують ціла низка інших нардепів. В тому числі Анжеліка Лабунська, яка ховає його за парканом у Нових Петрівцях, біля знаменитого Межигір’я

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Отже, що ми маємо у підсумку. Народні депутати, митники та інші посадовці по факту мешкають у цілком обжитих маєтках, але роками їх спеціально не здають в експлуатацію. Чому? Банально — щоб не платити державі не такі вже й великі податки за свою розкіш! І, що найбільш сумно, їх за це дуже складно покарати по закону

Це можливо хіба що в рамках кримінального провадження, інакше ніяк — пояснює експерт

«Тобто виходить, що всі герої цього викриття мають законодавчу лазівку і далі не декларувати чесно свої будинки і не платити податки. Але це зміниться, як тільки ці депутати та митники потраплять „під кримінал“, тобто стануть фігурантами карних справ. А це вже може бути не за горами — принаймні для митників Колівера і Райкова, перспективи яких в світлі останніх масштабних обшуків у Одесі, здається, стали туманними», — йдеться у матеріалі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Живуть у палацах, а платять — як за сарай. Секрет ЕЛІТНОЇ БІДНОСТІ українських багатіїв! Хапуга.UA

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