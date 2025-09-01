Розкішні вілли та маєтки за “копійки”: як живуть закарпатські митники-”інваліди”

Маєтки митників на Закарпатті

Ці вілли більше схожі на маєтки олігархів. Але ви точно будете здивовані, коли дізнаєтесь хто насправді тут живе. Це — звичайні митники

У двох палацах живе державний інспектор Закарпатської митниці Василь Пупена. В іншому розкішному маєтку — теж митник із Закарпаття, Павло Лайош.

Ці митники не лише підозріло багато живуть. Ці двоє хлопців ще й молоді пенсіонери.

А ще цей дует схоже ще і дуже впливовий, оскільки під час знімань цього сюжету за знімальною групою «Хапуга.UA» слідкували невідомі авто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БРУДНА БІЛИЗНА ЗАКАРПАТСЬКИХ МИТНИКІВ! «ІНВАЛІДИ-ПЕНСІОНЕРИ» В 30 РОКІВ, ПАЛАЦИ І BMW X6! ХАПУГА.UA

Митник не знає, в чиєму будинку живе

21 серпня. Ужгород. Пів на сьому ранку. Журналісти їдуть до маєтку, де живе митник Василь Пупена.

«Чекаємо якісь пів години, а біля нашого авто вже крутиться тонована „Шкода“. Номерні знаки „Шкоди“ не закріплені за жодним із автомобілів, а отже це авто має так звані номери „прикриття“, яких немає в базі даних МВС, призначені для співробітників сил національної безпеки та оборони, а також правоохоронних органів, які виконують особливо важливі завдання, пов’язані з ризиком для життя. Також вони використовуються для автомобілів найвищих посадових осіб держави, яким за посадою надається державна охорона», — йдеться у матеріалі.

За даними проекту «Хапуга.UA», того дня ця «Шкода» на загадкових номерах виїхала на вулиці Ужгорода о 6 ранку і зникла з радарів о 8. Тобто саме в той час, коли велась фіксація будинку митника, за журналістами підглядав автомобіль з номерами прикриття.

Інтригуючі маневри, втім, не відволікли журналістів від суті і вони фіксують, як з території будинку виїжджає сам митник. Йому — на ранкову зміну.

Зверніть увагу на номерні знаки майже за 100 тисяч гривень. Це авто є в декларації митника. Також задекларований і будинок, але зовсім інший. Маєток виконаний в класичному стилі. Тут чудовий ландшафт, тераса, відеонагляд і панорамний вигляд на Ужгород. Його площа — 300 квадратів.

Митнику цей маєток подарували і оцінили, увага, лише у 50 тисяч гривень.

Але повернемося до попередньої вілли у стилі «хайтек». Вона записана на маму митника — Ванду. Будинок теж має 300 квадратів і саме час полюбуватися ним сповна. Тут також відеонагляд, панорамні вікна, гараж, ідеальний газон, розкішний паркан та критий басейн. Значно скромніші будинки тут коштують сотні тисяч доларів.

Однак Василь Пупена, вдумайтесь, не знає чий це маєток. Також він не пригадує як довго тут живе. Хоча дані з реєстру нерухомості показують, що вілла саме його мами, Ванди Пупени, і зведена ще 2 роки тому.

Тобто, митник Василь Пупена може мешкати тут давно і був зобов’язаний це майно декларувати.

«Якщо це було користування на протязі попередніх років, то це підстава провести перевірку, встановити факт можливого недекларування вже майна», — каже Сергій Миткалик, голова правління ГО «Антикорупційний штаб».

А це вже — інший маєток, в якому живе рідна сестра митника Пупени, Наталія. Її чоловік — митник Павло Лайош. Тут більш скромно, але авжеж не дешево.

Цей будинок може стати справжньою знахідкою для НАЗК, адже на початку 2022 року дружина митника Лайоша — Наталія, спромоглася його купити лише за 700 тисяч гривень, що мало схоже на правду.

Ще одна знахідка в декларації митника — це автомобіль BMW X6. Лайош задекларував це авто за 83 тисячі гривень. Однак саме це авто продавалося за 85 тисяч доларів. Номерні знаки на авто також 0001. Такий же ж номер за 96 тисяч стоїть і на «Шкоді Кодіак», яку декларує митник.

Дослідження розкішного життя двох митників — питання найближчої перспективи.

«Найбільш ймовірно, що Державне бюро розслідувань, що крім того, що проводить цю перевірку, ще і заведе кримінальне провадження з приводу незаконного збагачення цього митника, тому що рівень життя його не відповідає рівню життя митника держмитслужби», — йдеться у розслідуванні.

Інвалідність у митників

А от їх підозрілої інвалідності — це реальність. Так, наприкінці липня до Василя Пупени завітало з обшуками ДБР.

За версією ДБР, вони могли оформити фейкові медичні довідки, аби отримати статус непридатних до служби у ЗСУ в умовах воєнного стану.

Цю інформацію опублікував журналіст та депутат з Ужгорода Віталій Глагола і підтвердив на камеру свій пост.

«Власне те, що були обшуки, сам факт обшуків, це 100 відсоткова інформація, я знаю, що були обшуки — це проводив центральний апарат ДБР, тобто 100 відсоткова інформація з приводу імовірно куплених інвалідностей у цих двох митників», — сказав Віталій Глагола.

Окрім цього він додає — обшуки були і в лікарів, які видавали їм інвалідність.

«Наскільки я знаю, що в межах цих двох обшуків цих двох митників було проведено ще обшук у місцевих ужгородських лікарів, які і надавали цю групу інвалідності», — каже журналіст.

Вона, інвалідність, начебто була видана і батьку Василя Пупени.

«Наскільки мені відомо батько митника мав в свій час і свій стартовий капітал заробив на контрабанді, але стверджувати це я не можу, адже жодних якихось затримань, чи реалізацій протиправної діяльності його не було», — зазначає Віталій Глагола.

Журналісти уважно перевірили цю інформацію та вивчили декларації митників Василя Пупени та Павла Лайоша. І ось що ми встановили: Василь Пупена почав отримувати пенсію у 2023. А Павло Лайош — у 2022. Але ці інвалідності було скасовано. Про це свідчать дані судових реєстрів. І ці двоє митників, увага, судяться з МОЗ, щоб пенсію повернули назад.

У телефонній розмові митник Василь Пупена не зміг пояснити свою інвалідність. А у митника Павла Лайоша вимкнений телефон. За нашими даними, він якраз за кордоном.

Чи отримують ці двоє досі пенсію? Ми навідались до Головного управління Пенсійного фонду Закарпаття, який знаходиться у будівлі Закарпатської ОДА.

Однак після цього візиту знімальну групу «Хапуга.UA» двічі перевіряла поліція, а авто оглянули. Але толком ніхто з копів не пояснив що зрештою сталось.

Що відомо про очільника Закарпатської митниці

На Закарпатській митниці працюють щонайменше 2 митника, яким анулювали інвалідність. Більше того — їхній стиль життя значно вищий за рівень заробітних плат на митниці. І тут виникає логічне запитання –куди дивиться начальник митниці, Ілля Ніжніков?

Пан Ніжніков — колишній співробітник СБУ, у митних схемах не новачок. Людина — не бідна, тому на «святість» точно не претендує.

Ілля Ніжніков володіє 12 сотками в Дружні Бородянського району та дачним будинком у Шпитьках Києво-Святошинського району. У його власності є земельна ділянка та частка житлового будинку в окупованому Криму. Окрім того, має три квартири у Києві — площею 46,6 кв.м, 51,3 кв.м та 94,3 кв.м, а також квартиру у Черкасах — площею 58,2 кв.м.

Сім’я Ніжнікова має у користуванні автомобілі: BMW 528i 2012 року та два BMW X5 2011 й 2016 років. Також 17 жовтня 2024 року Ніжніков придбав автомобіль Toyota Camry 2017 року випуску за 582 тис. 760 грн.

Журналісти поцікавилися у Іллі Ніжнікова походження цього майна. Також ми запитали чому при ньому на Закарпатській митниці плодяться такі «пупени» та скільки їх ще існує?

Поки начальник думає над відповідями, звернемося до статистики. За ініціативи ДБР в результаті перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів

Очолюють антирейтинг фейкових інвалідів — співробітники митниці. Тут скасовано 244 рішення із 587 розглянутих.

