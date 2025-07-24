Розкішний маєток-хутір, мільйони доларів готівкою: що відомо про гучні скандали у ДП “Ліси України”

ДБР вручило генеральному директору ДП «Ліси України» Юрію Болоховцю / © ТСН

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21 липня ДБР вручило генеральному директору ДП «Ліси України» Юрію Болоховцю підозру за незаконне збагачення на понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень. За версією слідства, лише за 2021 рік посадовець «приростив» собі елітну квартиру в Києві за 10 млн грн, вантажівку, земельні ділянки та зберігав кешу, що аж гілки тріщали.

Про це йдеться у матеріалі Хапуга.ua.

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Коли офіційна зарплата державного топа не дозволяє купити квартиру на Печерську, але мрії залишаються — в хід іде креатив. Формально покупцем квартири за 9 млн грн став близький товариш. Фактично ж усі кроки — від вибору житла до перемовин з продавцем і укладання угоди — виконувала дружина Болоховця. Вона ж здійснювала оплату — але, звісно, від імені офіційного власника.

На всі обвинувачення Болоховець у себе в соцмережах відповів коротко: мовляв, квартира — не його, а підприємця, який володіє не одним об’єктом і давно здає житло в оренду. Родина чиновника нібито офіційно орендує це житло за ринковими цінами, а все — внесено в декларації. Тобто — нічого особистого, просто побут.

В «Лісах України» Болоховця підтримують: слідство, мовляв, ґрунтується на припущеннях, а обшуки не виявили порушень. Більше того — вся ситуація, за їхньою логікою, є прямим наслідком принциповості очільника, який ламав корупційні схеми й детінізував галузь.

Проте на фоні цієї версії дуже не вчасно виринає ще одна історія — про хутір посеред лісу площею понад 80 гектарів.

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На Чернігівщині, біля села Івангород, звідки родом гендиректор «Лісів», розкинувся приватний маєток, який місцеві впевнено називають «хутором Болоховця». За документами — усе оформлено на родичів, знайомих і бізнес-партнерів, сам керівник ДП «Ліси України» до землі — нібито жодного стосунку. А за парканом — озера, вольєри, стайні, ліс і камери спостереження на кожному кроці.

Більша частина території, як встановили колеги з NGL.media — це державні та комунальні ліси.

Частина ділянок приватизована, частина в оренді, інша — захоплена. У 2023 для легалізації частини землі використали типову схему: зареєстрували дитячий спортивно-освітній клуб, подали звернення до облради і та виділила 2,5 га лісу під табір. Але табору ніхто так і не побачив.

Загалом у лісі, як у житті: часом краще бути не дубом, а гнучким березовим гіллям. Як Тамара Третяк — односельчанка Болоховця з Івангорода, адвокатка, через яку пройшла не одна угода по придбанню земельних ділянок для родини Болоховців. І яка в один момент вирішила, що її справжнє покликання — лісозаготівля.

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У 2016 році вона відкриває ФОП саме з таким профілем. І вже з наступного року — стабільно виграє тендери в ДП «Ніжинське лісове господарство». Яким тоді керував Юрій Болоховець. За п’ять років Третяк отримує контрактів на майже 33 мільйони гривень. Більше 40% із них — саме за часів Болоховця. Решта — коли лісгосп очолив його кум Андрій Данько.

Словом, поруч із Болоховцем завжди опинялися свої люди — на землі, на тендерах, у кабінетах. І один із таких — його давній соратник і неофіційний «касовий апарат» у системі лісів — Олександр Кватирко.

Матеріали у ЗМІ

У 2024 році Кватирко став фігурантом кримінального провадження — йому інкримінують незаконне збагачення на майже 10 млн гривень. За версією слідства, у його розпорядженні — майно, вартість якого не відповідає офіційним доходам. Йдеться про будинки, квартири, елітні автомобілі, готівку.

Та це далеко не перше порушення Кватирка за його кар’єру в «Лісах». Незаконне полювання в заповіднику, чисельні розслідування ДБР щодо вирубки лісів на Волині, маєток площею 245 кв. м, проїзд до якого протиправно огороджений шлагбаумом, мільйони доларів готівкою в заступника, зарплата вища за президентську в кілька разів — загалом за роки держслужби Кватирко відзначився достатньо гучними діяннями.

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До останнього часу він обіймав посаду операційного директора ДП «Ліси України», а до цього 7 років керував Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Попри скандали і кримінальні справи, саме за часів Болоховця він пішов на підвищення, а нещодавно несподівано звільнився.

Звільнився саме в той момент, коли навколо його шефа почало стискатися слідство. Випадковість? Можливо. Але якщо врахувати все, що ми побачили — виглядає радше як добре продуманий фінал однієї історії. Або тільки початок іншої, кримінальної — строки давності корупційних статей ще багато років можуть тримати Кватирка в напрузі.

Один — підозрюваний. Інший — зник із посади. Третя — виграла тендерів на десятки мільйонів. А державне підприємство, яке мало б берегти українські ліси, перетворилося на приватну зону комфорту — з парканами, камерами і безкарністю.

Та ліс — штука живуча. Він пам’ятає, хто і де залишив слід. І якщо сьогодні в цьому сюжеті з’явився фінал для одного фігуранта, то для інших — все тільки починається. І поки в Лісах України запевняють, що все законно, як на мене, для простої лісової історії — надто вже багато зайців біжать в один бік.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГАНЬБА! ХТО ЗАЗІХНУВ на український ЛІС і РУБАЄ БАБКИ? ПРІЗВИЩА у владі! Хапуга.UA