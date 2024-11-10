Розкрито плани росіян: яку мету поставив Путін своїм військам до початку зими

Наближається чергова важка зима, на фронті нашим захисникам боротися буде куди важче, як і росіянам. Експерти ж кажуть, що диктатор РФ Володимир Путін дав наказ окупаційній армії до початку зими.

Тож що далі в росіян за планом, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Головком про ситуацію на фронті

На початку листопада після зустрічі з делегацією Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про надзвичайно складну ситуацію на фронті. За його словами Збройні сили України нині стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабної війни.

"Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення".

За словами головнокомандувача, активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

"Поінформував чеських колег про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. ... Чехія є відданою союзницею України і стала ініціатором низки критично важливих ініціатив, серед яких варто відзначити коаліцію з розвитку спроможностей артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної коаліції та коаліції інтегрованої системи ППО/ПРО".

Жорін про війну взимку

Водночас наближається зима, і ми можемо лише уявити в яких умовах доведеться знову воювати нашим захисникам, відзначив це і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

"Я завжди був такої думки, що зимовий період однаково складний - і для нас, і для нашого ворога. Однаково зима має певні переваги та складнощі для ведення бойових дій. Для піхотинця воювати взимку - це найбільший жах. Окрім того, що динаміка боїв надзвичайно висока, тебе постійно намагаються вбити, ще й погодні умови треба якось пережити. В цю зиму ми входимо не в найкращому положенні. Було би трохи легше, якби ми заздалегідь займались інженерно-фортифікаційними спорудами, проте сьогодні в більшості український піхотинець сам змушений створювати у себе під ногами ці фортифікаційні споруди. Під обстрілами, штурмами, натиском ворога, а скоро - і в мороз. А про зручні й тактично вигідні позиції можна навіть не згадувати."

Нове завдання в росіян

Втім нині росіяни намагаються використати останні сухі осінні тижні для максимального захоплення української території. А далі в них за планом – спроба зупинити бойові дії, заявив у коментарі 24 каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, що вони розуміють, що навіть виконавши оперативні завдання, їхні війська перебуватимуть у гірших умовах, ніж ЗСУ взимку.

"Навіть на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їх було не більше, ніж 200 тисяч. Це угруповання ще й наступає на меншій території. Заходили на ширину 2500 км лінії бойового зіткнення. Зараз вона становить приблизно 1000 км."

Скільки окупантів нині воюють в Україні?

Нині ж число окупаційних військ рф збільшилося до 600 тисяч. А от щодо ситуації на Курщині, то за словами Світана, росіяни там перебувають у напівоточенні, в оперативному географічному котлі, адже з тилу їх закриває річка Сейм і за сприятливих умов вони можуть бути скинуті в неї.

"Росіяни все одно полізли в цей котел, бо хтось їм намалював план подолання української оборони. Однак там оборони немає. Це рейдова атака в режимі маневрових боїв. Це постійний рух механізованих підрозділів з хорошим управлінням і бойовим запасом. Є інформація, що нам передадуть декілька десятків БМП Striker, які будуть перекинуті сюди".

Як Росія виснажує українців?

Та як не крути росія намагається виснажити Україну, зокрема цивільних, адже щойно починають підбиратися холоди як атак більшає і більшає. Своєю чергою, військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСН.ua припустив, що можливі і такі часи, коли ворог ще збільшить кількість випущених “Шахедів” і їх зможуть випускати до 200 одиниць одночасно. Але це, за його словами, мовляв, не буде критичним показником.

Постійне збільшення дронів розраховане в тому числі й на виснаження нашого ППО, втім, за словами Світана, зараз в Україні вже можуть збивати "Шахеди" більш дешевими засобами, ніж це було раніше.

Дронів може стати більше?

А на питання про те, до якого рівня путінська армія може збільшити кількість одночасно випущених "Шахедів", він відповів, що “межа однозначно є. Це пов’язано з пусковими установками та маршрутізацією. Не все так просто". Бо навіть накопичена кількість шахедів не означає, що вони одним махом зможуть усіх їх запустити.

Як ворожим дронам вдається долітати до столиці?

Але про те, що окупанти мають потенціал наростити "рої" безпілотників під час одного нальоту попереджають і самі військові. Втім і для рашистів є сюрприз: українські розробники теж не сидять, склавши руки. Кажуть, зовсім скоро у нас з’явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони-камікадзе. Отож, Росія фактично щодня атакує українські міста, мопеди, як їх називають в народі, чи не щодня долітають і до столиці, зокрема. Військовий з позивним "Бандурист” пояснив, як ворожим дронам вдається долітати до великих міст України.

Водночас військовий із позивним "Джері" заявив, що по той бік теж воюють, так би мовити, хитрі люди. Тому збиття ворожих безпілотників часто стає неможливим.

Як Україна буде збивати російські "Шахеди"?

Але на кожного хитрого знайдеться ще хитріший, а враховуючи, що мова йде про наші життя, українцям постійно доводиться брати якщо не силою, то новими розробками. Нагадаю, що минулого тижня західному виданні The Telegraph днями заявили, що Україна вже розробляє безпілотник, який буде здатний перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки "Шахед".

Як виглядає нова розробка України?

Ба більше, The Telegraph вперше опублікував і фотографію нового дрона, розробленого українською групою "Дикі шершні". Стверджується, що цей безпілотник здатний літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько 3 км. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити на ворожі цілі.

Нагадаємо, в Україні почали продавати "Шахеди" для свят та дітей. Вже йшлося проо те, що у ЗСУ б’ють на сполох. Там заявляють, що деякі підприємці заробляють на війні.

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