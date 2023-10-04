Розлучений батько трьох дітей не підлягає мобілізації: адвокатка пояснила, у якому разі

Немає значення, розлучений батько трьох дітей чи ні, він має право на відстрочку від мобілізації в разі наявності на його утриманні трьох дітей. Це також може бути не його біологічні діти.

Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

“Наприклад, є кейси коли у чоловіка є двоє власних дітей від попереднього шлюбу, він уклав шлюб з іншою жінкою з дитиною, у якої немає батька або він не сплачує аліменти, що засвідчується довідкою з виконавчої служби. То в такому разі військовозобов’язаний буде мати відстрочку, за умови також підтвердження відсутності аліментних заборгованостей перед власними дітьми”, – розповіла Марина Бекало.

Тобто, він буде вважатися таким, що утримує трьох дітей.

Нагадаємо, Марина Бекало розвінчала топ-10 міфів про повістки і ухилянтів.

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