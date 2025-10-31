ТСН у соціальних мережах

Розлука та щасливе повернення: історія прикордонника Дениса та його собаки Джиллі

Історія чотиримісячної спецоперації з повернення службового малінуа з окупованої Херсонщини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Гущик Олена Гущик
Розлука та щасливе повернення: історія прикордонника Дениса та його собаки Джиллі

Джиллі / © ТСН

Український прикордонник після полону шукав, а згодом переправляв свого службового пса з окупованих територій. Через чотири місяці Денис і Джиллі воз’єдналися. Зараз вони разом повертаються до роботи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Джилі слухає тільки власника — голос Дениса і його команди. Шукати наркотичні речовини і тютюн — їхні головні завдання на новій роботі у Київській митниці.

«Вона дуже швидко згадала запахи. В неї дуже крутий Спосіб позначення дуже класний. Концентрація на предметі», — каже керівниця кінологічного підрозділу Київської митниці Тетяна Горова.

Про історію Дениса і його малінуа, керівник підрозділу Тетяна, чула ще задовго до особистого знайомства.

«Я прийшов просто, як людина, яка хоче допомагати військовим цивільним з ПТСР. Вона каже не хочеш попрацювати, я кажу де — вона на митниці і я така чому ні», — каже інспектор-кінолог Київської митниці Денис Рожнятовський.

Так розпочався новий етап. Їхнього життя після служби на адмінмежі з Кримом.

«У Херсонській області ми разом проходили з нею службу. 24 лютого так сталося що нас з нею розлучили. Вона опинилася в окупації», — каже інспектор-кінолог Київської митниці Денис Рожнятовський.

Дениса з товаришами росіяни взяли у полон. Везли в КАМАЗі, куди Джиллі намагалася застрибнути кілька разів, але марно. Собаку залишили без господаря. Вона сама пробігла кілька десяток кілометрів незнайомою дорогою — на зустріч батькам Дениса.

Батьки з часом змогли виїхати з окупації. Везти службову собаку з собою було небезпечно. Джиллі залишилася в окупації під наглядом місцевих, які доглядали за їхнім будинком. А у лютому цього року Дениса звільнили з російського полону.

«Надії, що ми вивеземо службову собаку без документів — було мало. Ми зверталися до волонтерів, а вони мені казали простіше вивезти людей, аніж собаку», — каже він.

Все ж ніхто не здавався. Три місяці спроб і в червні Джиллі нарешті зустрічається із власником.

«Досі не віриться, що це сталось — і обмін, і зустріч з собакою», — йдеться у сюжеті.

У цій історії про дружбу і незламність точно варто згадати ще й про долю випадку. Бо серед десятка людей, які допомагали повернути Джиллі в Україну — була й Тетяна. Завдяки їй працівники митної служби забрали малінуа і доглядали на кордоні до приїзду волонтерів і власника малінуа. Ті самі митники, пліч о пліч з якими Денис і напарниця служать нині.

Попереду в них — курс підготовки, аби пригадати всі запахи. Освоєння нових навичок і контроль вантажу на пунктах пропуску. А поза роботою — відпочинок. Вдома чи в дорозі — без різниці. Головне, що тепер разом.

