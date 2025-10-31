- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 3 хв
Розлука та щасливе повернення: історія прикордонника Дениса та його собаки Джиллі
Історія чотиримісячної спецоперації з повернення службового малінуа з окупованої Херсонщини.
Український прикордонник після полону шукав, а згодом переправляв свого службового пса з окупованих територій. Через чотири місяці Денис і Джиллі воз’єдналися. Зараз вони разом повертаються до роботи.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.
Джилі слухає тільки власника — голос Дениса і його команди. Шукати наркотичні речовини і тютюн — їхні головні завдання на новій роботі у Київській митниці.
«Вона дуже швидко згадала запахи. В неї дуже крутий Спосіб позначення дуже класний. Концентрація на предметі», — каже керівниця кінологічного підрозділу Київської митниці Тетяна Горова.
Про історію Дениса і його малінуа, керівник підрозділу Тетяна, чула ще задовго до особистого знайомства.
«Я прийшов просто, як людина, яка хоче допомагати військовим цивільним з ПТСР. Вона каже не хочеш попрацювати, я кажу де — вона на митниці і я така чому ні», — каже інспектор-кінолог Київської митниці Денис Рожнятовський.
Так розпочався новий етап. Їхнього життя після служби на адмінмежі з Кримом.
«У Херсонській області ми разом проходили з нею службу. 24 лютого так сталося що нас з нею розлучили. Вона опинилася в окупації», — каже інспектор-кінолог Київської митниці Денис Рожнятовський.
Дениса з товаришами росіяни взяли у полон. Везли в КАМАЗі, куди Джиллі намагалася застрибнути кілька разів, але марно. Собаку залишили без господаря. Вона сама пробігла кілька десяток кілометрів незнайомою дорогою — на зустріч батькам Дениса.
Батьки з часом змогли виїхати з окупації. Везти службову собаку з собою було небезпечно. Джиллі залишилася в окупації під наглядом місцевих, які доглядали за їхнім будинком. А у лютому цього року Дениса звільнили з російського полону.
«Надії, що ми вивеземо службову собаку без документів — було мало. Ми зверталися до волонтерів, а вони мені казали простіше вивезти людей, аніж собаку», — каже він.
Все ж ніхто не здавався. Три місяці спроб і в червні Джиллі нарешті зустрічається із власником.
«Досі не віриться, що це сталось — і обмін, і зустріч з собакою», — йдеться у сюжеті.
У цій історії про дружбу і незламність точно варто згадати ще й про долю випадку. Бо серед десятка людей, які допомагали повернути Джиллі в Україну — була й Тетяна. Завдяки їй працівники митної служби забрали малінуа і доглядали на кордоні до приїзду волонтерів і власника малінуа. Ті самі митники, пліч о пліч з якими Денис і напарниця служать нині.
Попереду в них — курс підготовки, аби пригадати всі запахи. Освоєння нових навичок і контроль вантажу на пунктах пропуску. А поза роботою — відпочинок. Вдома чи в дорозі — без різниці. Головне, що тепер разом.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НОВИНИ ПІДСУМКИ 31 жовтня. Наступ на Покровськ! Мирний план! Ядерні випробування США