Розмитнення авто, "Доступна іпотека" та пенсійне посвідчення: Федоров розповів про нові послуги в "Дії"

У "Дії" незабаром з'явиться низка нових послуг. Мінцифри працює наразі над запуском 10 нових продуктів.

Про головні нововведення, які чекають на українців, 19 серпня в ефірі телемарафону розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Шеринг авто

"Готуємо новий реліз "Дії" - будемо випускати до 10 продуктів. Серед ключових - ми відновлюємо шеринг авто. Тобто можна буде поділитися технічним паспортом на авто з іншою людиною у кілька кліків", - розповів Федоров.

Завдяки цій послузі у декілька кліків ви можете поділитися з іншою людиною техпаспортом або ж отримати її техпаспорт, якщо берете машину в користування.

З початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки відключили реєстри, де були необхідні документи. І послуга шерингу авто була недоступна. Наразі реєстри знов працюють. Тож шеринг авто скоро знову буде доступним в "Дії". Адже ця послуга особливо актуальна зараз, коли багато українців від початку повномасштабного вторгнення брали авто рідних чи знайомих, щоб виїхати у більш безпечні місця. І їм потрібні документи на користування автомобілем.

Приклад шерингу авто. Ви взяли авто своєї дружини. Але техпаспорт випадково залишився в неї. Відкриваєте "Дію", подаєте заявку на шеринг авто. Ваша дружина робить те саме. І все - за 10 хвилин техпаспорт на це авто у вас у застосунку.

Розмитнення авто

За словами Федорова, ця послуга у декілька кліків онлайн дозволятиме розмитнити авто, яке ви купили за кордоном, без участі митників, що прибере з процедури корупційну складову.

"Послуга готова на 90% технічно. Попри те, що ще не ухвалений законопроєкт. Нова послуга полягає у тому, що не тільки вона відцифрована і це можна зробити онлайн - у кілька кліків розмитнити авто, яке ви купили за кордоном. А і в тому, що змінюється взагалі формула. Тобто немає суб'єктивних факторів, оцінок вартості розмитнення для митника - прибирається в корені вся корупція. Але для цього потрібно проголосувати і змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроєкт, який розробив уряд і направив до парламенту. Зараз ми чекаємо на проведення комітету", - сказав Федоров та висловив сподівання, що нардепи проголосують за відповідний проєкт закону.

Тобто законопроєкт ще має розглянути профільний комітет Верховної Ради і тільки потім він потрапить до сесійної зали українського парламенту.

Військові облігації

У "Дії" незабаром можна буде придбати військові обблігації

"Також ми працюємо над важливою послугою - військові облігації, які дуже скоро ми запустимо і у кожного українця буде можливість допомогти ЗСУ і трохи заробити, бо облігації схожі на депозит", - зазначив міністр.

Пенсійне посвідчення

"В умовах війни ми просто зобов'язані запустити цю послугу, оскільки дуже багато людей покидають своє місце проживання і часто без документів. Тому важливо, щоб цей документ був при собі. Сьогодні кілька тисяч пенсіонерів проходять бета-тестування і ми аналізуємо ефективність цієї послуги. Я впевнений, що мільйони будуть користуватися цією послугою", - наголосив Федоров.

Більше того він додав, що пенсійне посвідчення буде двох видів. Не лише за віком (для жінок від 55 років, для чоловіків — від 60), але й спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо). Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться автоматично, так само, як і ваш цифровий паспорт, а спеціальне потрібно буде завантажити самостійно.

Важливо, що в "Дії" відображатимуться лише пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Тож, якщо у вас посвідчення-книжечка, його потрібно буде оновити. Щоб замінити документ або виправити помилку в даних, вам необхідно буде звернутися до місцевого відділу Пенсійного фонду.

Оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон

"Це також дуже актуальна послуга, бо сім'ї сьогодні розділені, жінки з дітьми виїжджають за кордон без чоловіків або навпаки. Зараз потрібно отримати нотаріальний дозвіл на виїзд одного з батьків для виїзду дитини з іншим членом родини. Ми пропонуємо зробити це у кілька кліків в "Дії". Наразі у Києві від 600 до 3 000 грн коштує отримання такого нотаріального дозволу. Але все це можна буде зробити у "Дії" автоматично", - наголосив міністр.

Федоров також пояснив, як це працюватиме і коли послуга буде доступною для українців.

"Ми у реєстрах автоматично бачимо, хто чоловік, хто дружина, чи є в них дитина. І завдяки "Дія.Підпис" це можна зробити за кілька секунд - надати це дозвіл. Він автоматично буде потрапляти до системи прикордонників і не потрібно буде папірців. Ця послуга готова - потрібна лише підтримка депутатів. Але перше читання ми вже пройшли, наразі ще треба друге читання. Сподіваюся, що це відбудеться протяг кількох наступних тижнів", - зазначив очільник Мінцифри.

"Доступна іпотека"

Минулого тижня уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку. У першу чергу вона запускається для військових, для членів їхніх родин, для медиків, для вчителів, для науковців. І вже другим етапом будуть ВПО, а далі всі українці. Цей проєкт передбачає пільгову ставку від 3 до 7% для того, щоб можна було собі придбати житло.

"Інновація цієї послуги, окрім пільг у відсотках, полягає у тому що цю послугу можна буде отримати через "Дію". Не потрібно буде збирати документи, щось комусь доводити, збирати довідки про доходи, ходити по банках, забудовниках. Просто в кілька кліків ви зможете в "Дії" надіслати запити в різні банки, автоматом акумулюється вся необхідна інформація після чого ви отримуєте документ електронний від банку, на яку суму ви можете отримати іпотеку. Далі з цим електронним документов ви можете звертатися до забудовників, обирати собі житло і після цього купувати його в іпотеку", - пояснив Федоров.

Він також зазначив, що проєкт передбачає купівлю житла з мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років.

Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії "Укрфінжитло" в рамках програми "Доступна іпотека", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Від жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

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