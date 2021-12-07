Розмова Байдена і Путіна: чого очікувати від переговорів президентів США і РФ

Розмова Байдена і Путіна: чого очікувати від переговорів президентів США і РФ

Байден узгодив позиції з європейськими лідерами.

Американський президент Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін поговорять сьогодні у режимі відеоконференції. Розмова запланована на 17:00 за київським часом. Перед розмовою з Путіним Байден узгодив позиції з європейськими лідерами. Сполучені Штати занепокоєні нарощуванням російських військ на кордоні з Україною і мають намір попередити Кремль про заходи, до яких вдадуться у разі російського вторгнення в Україну.

Чого очікують від переговорів президенти та останній деталі приготування - у сюжеті ТСН.Ранок 7 грудня.

Президенти Джо Байден та Володимир Путін говоритимуть не телефоном, а уперше за допомогою спеціального захищеного відеозв‘язку. На такий формат обидві сторони погодилися, сподіваючись якомога чіткіше донести до опонента свої переговорні позиції та серйозність намірів. У Москві пообіцяли оприлюднити перші кадри розмови. Але основна її частина відбуватиметься у закритому режимі.

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Путін прагне отримати гарантії того, що НАТО не просуватиметься на Схід, а Україна не стане членом Альянсу, повідомив його речник Дмитро Пєсков. Цей ультиматум не приймають ані в самому Північно-атлантичному альянсі, ані у США. Вказуючи, що лише Київ і країни-учасниці НАТО мають право голосу.

Американська розвідка повідомляє, Росія розглядає можливість превентивного вторгнення в Україну. Тож Байден збирається викласти перед візаві наслідки, до яких це призведе. Йдеться про пакет економічних санкцій проти найближчого кола Путіна, а також банківської системи, аж до відключення РФ від системи переказів SWIFT.

Байден та Путін зустрінуться у відеоконференції – розмова пройде у закритому режимі | Новини світу

"Байден продемонструє йому, наскільки це буде болісно, щоб Путін подумав двічі. Йдеться про серйозні санкції проти двох-трьох провідних російських банків, зокрема "Газпром", проти секторів російської економіки, зокрема видобувної, щодо російського суверенного боргу, що є значним ударом. Це те, що призведе до суттєвих економічних проблем", - розповів посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст.

Запитання, чи готові США задіяти свої війська у разі нападу на Україну, речниця Білого дому залишила без відповіді. Водночас низка ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації, твердить про готовність відправити військове підкріплення до Східної Європі у разі нападу на Україну є. Втім, офіційний Вашингтон не хоче акцентувати увагу на цьому, щоб спершу задіяти дипломатичні важелі.

"Йдеться не про погрози. Ми прагнемо донести, що дипломатія у даному випадку є правильним шляхом. Наразі ми провели перемови із союзниками щодо фінансових санкцій. Вважаємо, що у нас є можливість завдати значної шкоди російській економіці. Можете називати це погрозами. Можете - фактом. Можете називати цю підготовкою - як завгодно", - наголосила речниця Білого Дому Джен Псакі.

Напередодні переговорів Байдена із Путіним держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Домовилися діяти спільно та скоординовано, написав президент України у Twitter. Наші джерела у Києві говорять: після переговорів із Путіним - Байден зателефонує Зеленському.