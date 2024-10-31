Горбачов погрожував Бушу забрати Крим та Донецьк в України ще 91-го: стенограма розмови

Президент США Джордж Буш-старший та лідер СРСР Михайло Горбачов спілкувалися про незалежність України і останній натякав на "відʼєднання Криму та Донецька".

Про це стало відомо з документів, які були продемонстровані в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

Наприкінці листопада на зустрічі з українською діаспорою президент Буш таки обіцяє - якщо 1 грудня українці проголосують за незалежність, США ії визнають.

Стенограма телефонної розмови 30 листопада 1991 року

ГОРБАЧОВ: Якщо хтось в Україні заявить про вихід із Союзу і хтось виступить на підтримку, це означатиме, що 12 мільйонів росіян і представників інших народів стануть громадянами іноземної держави. Крим вже оголосив, якщо Україна віддалиться від Союзу, Крим перегляне статус Криму в Україні. Виникне питання і щодо Донецька.

БУШ: Ми не хочемо створювати труднощі для тебе чи Бориса. Але якщо результат референдуму буде відповідати очікуванням, питання лише у тому, коли і як ми та інші країни визнаємо українську незалежність.

Сполучені Штати також визнають незалежність України, Вірменії, Казахстану, Білорусі і Киргизстану - держав, які взяли на себе певні зобовʼязання перед нами. Ми швидко встановимо з ними дипломатичні відносини і побудуємо нові звʼязки.

1985 року з приходом до влади нового генсека Михайла Горбачова напруження у протистоянні США та СРСР почало різко спадати. Горбачов неодноразово бував у країнах Заходу ще від початку 1970-х. Він поступово набув репутації прогресивного політика, який вирізнявся від своїх підстаркуватих колег з Політбюро ЦК КПРС.

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