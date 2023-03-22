Розмова Сі та Зеленського: експерт допустив переговори в разі згоди України на капітуляцію

Україна показала дуже чітко, що досягатиме справедливого миру відповідно до 10 пунктів мирного плану президента.

Україна демонструє, що не йтиме на поступки щодо територій і не прийматиме умови Росії, тож це є сигналом для Китаю, що, можливо, телефонна розмова лідера КНР Сі Цзіньпіна та українського президента Володимира Зеленського не має сенсу.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта.

Зауважимо, напередодні у Кремлі виступили фактично секретарем Китаю і заявили, що найближчими днями відеодзвінок Сі Зеленського не відбудеться. Потім аналогічні заяви з’явилися і від української сторони.

Пойта зазначив, що інформація про відеодзвінок двох лідерів з’явилася у західній пресі. І офіційного підтвердження запланованого дзвінка не було.

"Я думаю, якби українська сторона продемонструвала свою готовність сісти за стіл переговорів для відповідної тимчасової капітуляції, то китайська сторона обов’язково б провела цей відеодзвінок. Це залежало від того, чи Україна насправді готова до так званих мирних ініціатив Китаю", – висловив думку дослідник.

Він зазначив, що Україна і під час телефонного дзвінка між очільниками МЗС, і під час заяви Зеленського напередодні продемонструвала дуже чітко, що дотримуватиметься і досягатиме справедливого миру, який базується на міжнародному праві, "відповідно до 10 пунктів нашого президента".

"Тому Україна демонструє, що вона не буде йти на поступки і робити якісь поступки стосовно своєї території, а також приймати російські умови. Це є сигналом для Китаю, що, можливо, такий дзвінок і не має сенсу. Але я все ж таки думаю, що китайська сторона його проведе, хоча б для демонстрації своїх так званих мирних намірів. І після того вже буде видно, яким чином буде розвиватися ситуація далі", – пояснив Пойта.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін завершив свій триденний візит до Москви, де проводив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Оцінюючи підсумки цього візиту, експерти кажуть, що Пекін надаватиме Москві незначну військову допомогу через треті країни, тобто це не буде такий "повномасштабний лендліз".

Зауважимо, як пояснив раніше Пойта, Китай іде на зближення з Росією, бо має глобальні амбіції світового домінування шляхом підриву позицій Заходу. Водночас обидві країни тяжіють до автократії.

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