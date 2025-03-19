Розмова Трампа та Путіна: чому в Європі це називають "невдачею" президента США

У Європі відреагували на розмову Трампа й Путіна. Що там кажуть?

У Європі відреагували на телефонну розмову Трампа та Путіна. Там наголошують, що жодні домовленості про Україну не можна укладати без України. Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність на випадок, якщо потрібно буде захищатися без підтримки Сполучених Штатів. Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Берлін і, вочевидь, обговорював ядерний захист, який Франція може надати Німеччині.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

У ЄС відреагували на розмову Трампа й Путіна. Там підкреслюють, що говорили довго, досягнули мало, а також що Трамп обіцяв щось грандіозне, а після довгої розмови навіть не вийшов на камери, а видавав дописи в соціальних мережах. Експертне середовище й журналісти в Німеччині називають цю розмову невдачею для Трампа, бо він не досягнув повного припинення вогню, яке, власне, обіцяв.

Офіційні позиції стриманіші. "Важливим першим кроком" назвав домовленість про припинення атак на енергетичну інфраструктуру канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також він вітає підготовку до припинення вогню на морі.

"Однак наступним кроком має бути повне припинення вогню для України, і якомога швидше", – заявив німецький канцлер.

Вчора ввечері канцлер Німеччини приймав у себе французького президента Емманюеля Макрона. Макрон заявив, що Україна потребує безпекових гарантій і що не можна про щось домовлятися без України. В цьому його підтримав канцлер Шольц – жодних рішень про Україну не можна ухвалювати без України.

Президент Франції Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Водночас Європа продовжує укріплювати власну обороноздатність. У Берліні буквально вчора проголосували за рішення брати величезні кредити, пів трильйона євро, для зміцнення своєї оборони. Це рішення німців, ініційоване можливим наступним канцлером країни Фрідріхом Мерцем, президент Франції Макрон привітав і назвав історичним. Після зустрічі з Олафом Шольцом він приїхав на вечерю з Мерцом до французьського посольства в Берліні. Очевидно, там обговорювали пропозицію Франції включити Німеччину до французької ядерної парасольки. Дискусія про це ведеться вже давно, Шольц реагував на цю пропозицію скептично, а Фрідріх Мерц більш відкритий до цієї ідеї та готовий обговорювати деталі.

Прокоментували розмову Трампа та Путіна також у Лондоні. Там наголошують на потребі справедливого і тривалого миру для України. Водночас британський уряд вітає "прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню".

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, для того, щоб Росія більше ніколи не змогла здійснити незаконне вторгнення", – заявили в уряді Великої Британії.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідує Фінляндію. У Гельсінкі Зеленський і Стубб обговорять підтримку України з боку Фінляндії та кроки, спрямовані на припинення агресивної війни Росії, заявили в офісі президента Фінляндії. Раніше Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро.

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