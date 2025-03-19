Розмова Трампа та Путіна: чому заяви Білого дому і Кремля різні та що чекає на Україну

Трамп поспілкувався з Путіним про війну в Україні. Про що домовився американський лідер із російським диктатором?

Дональд Трамп і Володимир Путін напередодні дві години розмовляли телефоном. У підсумку кожна зі сторін розповсюдила власний текст про результати, і вони багато в чому не збігаються. Головне, що в них є спільного –Трамп і Путін нібито погодилися на припинення обстрілів енергетичної інфраструктури України та Росії. Деталі цієї угоди, за словами спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, обговорюватимуть уже цієї неділі в Саудівській Аравії.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко ретельно проаналізувала, про що повідомили американці та росіяни за результатами розмови і що може бути далі.

Це була двогодинна розмова у форматі аудіо, президенти не бачили один одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Washington Examiner так передав свої враження від співрозмовника: "Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є".

Що ж до суті цієї розмови – домовитися щодо безумовного припинення вогню в небі, на землі і на морі не вдалося. Але розмову, як і всі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Хоча минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі дізнаються, хто є перешкодою для миру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так: "Просто зараз забагато зброї спрямовано одна на одну. І припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо. Вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарно оточені, а це недобре. І ми хочемо з цим покінчити".

Трамп вдруге поговорив з Путіним / Фото: ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація, за його словами, не просто контрольована – ЗСУ вийшли звідти і тепер перейшли кордон у Белгородській області Росії.

Головний пункт, про який американцям і росіянам нібито вдалося домовитися – взаємне зупинення ударів Росії та України по енергетиці. Але й тут у заявах сторін за результатами перемовин є розбіжності. Білий дім написав – припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, Кремль – що Путін уже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вужче, ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення так: він наразі чув про домовленості лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Трампом.

Американці у своєму повідомлені оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі і зрештою – повне припинення вогню. І що переговори з цього приводу починаються негайно на Близькому Сході.

Російська версія документа за результатами переговорів свідчить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим, лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю та розвідувальну інформацію, а також якщо не проводитиметься мобілізація. Дональд Трамп сказав, що це питання з Путіним не обговорював.

"Ні, ми не говорили про допомогу. Взагалі не говорили про допомогу. Про багато речей говорили, але допомога не обговорювалася", – сказав Трамп.

Зеленський прокоментував – відповідальні західні партнери ніколи не підуть на ультиматуму Путіна.

"Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався тими чи іншими засобами. Тобто цей ультиматум у нього був і на початку війни. Тобто він змінює поняття, але не змінює зміст", – сказав Зеленський.

І американська, і російська заяви свідчать про те, що Трамп і Путін обговорювали також ситуацію на Близькому Сході. В Білому домі підкреслили – сторони погодили, що Іран не повинен отримати можливості знищити Ізраїль. Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Путін намагається продати Трампу угоду в цій сфері – Росія не озброюватиме Іран, на який має вплив, якщо США припинять постачання зброї Україні.

У Кремлі також оголосили, що на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Зокрема, до України повернуться 23 тяжко поранених воїнів. Зеленський підтвердив – цей обмін СБУ запланувала давно. Родзинка – росіяни похизувалися, що Трамп підтримав ідею Путіна проводити хокейні матчі між двома країнами. Американці про хокей не повідомили, але зазначили, що після досягнення миру між ними та росіянами будуть великі економічні угоди й геополітична стабільність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВРОПА НА ВУХАХ ПІСЛЯ РОЗМОВИ ТРАМПА І ПУТІНА! ПОЧАЛОСЯ РЕКОРДНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ!

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