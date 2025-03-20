Розмова Трампа з Путіним: навіщо Росії продовження війни і до чого тут "мокра курка"

Після телефонних перемовин між Путіним та Трампом, яких чекав увесь світ, запитань до цього "дійства" стало ще більше, ніж було до розмови. Україна сподівалася на вагомі рішення, але, на жаль, ми не отримали ніяких сигналів від Путіна про припинення війни. Ба більше, російський диктатор наважився не дослуховуватися до пропозицій від лідера США.

Путін погодився лише на одну умову – припинення повітряних ударів по енергетичних об’єктах, але після розмови президентів, десятки російських ударних дронів знову атакували Київ. Таке собі "негайне припинення вогню".

ТСН.ua розбирався, навіщо Путін вперто прагне продовжувати цю війну і що саме хоче захопити. А ще поцікавилися у військового експерта, які наслідки можуть чекати на Росію, яка фактично відмовила президенту США припиняти бойові дії.

Як гора народила мишу

"Якщо коротко про підсумки телефонної розмови між Трампом та Путіним, то скажу так: гора народила мишу. Було дуже багато розмов навколо цього, особливо з боку президента Трампа. У суміші цих розмов, натяків та тиску, зараз залишилося одне – тиск на Україну, яка знаходиться у досить складній ситуації, і як ніхто інший прагне миру. Трампу була потрібна ця вистава, щоб якось пояснювати, що час минає, а суттєвих рішень щодо війни в Україні не відбувається. Режисером цієї вистави був Путін. Він себе продемонстрував саме так. А Трамп грав якусь роль, він, на жаль, повністю підіграє путінським наративам", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Трамп на білому коні

Експерт нагадує, що з самого початку українська сторона пропонувала підступатися до переговорного процесу з Росією на мінімальних обертах. Тобто пропонувалося обговорювати можливість припинення бойових дій у повітрі та на морі, а вже потім просуватися далі, і вести мову про суходіл, де все набагато складніше.

"Саме американці наполягли, що ні, мовляв, принципово будемо вести розмову з Путіним про повне припинення бойових дій на 30-ти денний термін. Замахнулися, як то кажуть, з розмахом, а попереду Трамп на білому коні. Але, на жаль, у підсумку не вдалося досягнуто навіть цього мінімуму. Так, Путін погодився на взаємне припинення нанесення повітряних ударів по енергетичних об’єктах. Це фактично єдине на що він погодився, бо є вагома причина – по російським НПЗ ми б’ємо скрізь, де вони у Росії є і для них це вже серйозна проблема. Тому ця позиція була принциповою для Путіна і він сказав "так". А від усіх інших пропозицій Трампа він відмовився, без прямої відповіді, звісно", – зазначає Ігор Романенко.

Чого прагне Путін

Генерал-лейтенант пояснює, що Путін це зробив ще з однієї причини – виграти для себе час. Він йому потрібен, щоб використовувати зараз свій наступальний потенціал і захопити якомога більше українських територій.

"Передусім російський диктатор хоче вирішити військово-політичні питання: повністю витіснити наші війська з Курщини та захопити буферну зону на Сумщині. Він планує, якщо не взяти Покровськ, то просунутися на Ново-Павлівському напрямку, до кордону Дніпропетровської області. А ще, якщо вдасться, просунутися до Куп’янська, Часового Яру, Торецька. Також росіяни активізували зусилля на Херсонському напрямку, де проводять регулярні тренування та захоплюють острови на Дніпрі, вони намагаються зайняти плацдарм на правому березі Дніпра, а наші воїни відбивають їх атаки. Головна мета Путіна – поки є час, кидати максимум сил на це загарбання, а коли вже відчує виснаження у ресурсах, скаже: "готовий до повного припинення бойових дій". Тактика у ворога така – Путіну не потрібен мир", – пояснює Ігор Романенко.

Зброя та мобілізація

Експерт підкреслює, що зараз Путін відчуває силу, тому і робить все, щоб максимально спростити собі умови для захоплення наших територій. Саме тому у розмові з Трампом він говорив про зупинку постачання військової допомоги Україні.

"Він наполягає, щоб військова допомога Україні була зупинена не лише від США, а й від Європи. А що ж Трамп, який уже попрактикувався у призупинені нам військової допомоги і розвідданих? Він лише погоджується та підігрує Путіну, кажучи що зброя дійсно надходить з усіх боків до України і її забагато. Тож, очевидно, що в цьому питанні Трамп може піти назустріч Путіну. Крім цього, російський диктатор дуже хоче, щоб українці припинили спротив і натякає про зупинення мобілізації в Україні. Мобілізації, яка у нас й так не проводилася належним чином три роки війни, через що маємо значну неукомплектованість військ. Тож такі "мирні" бажання у диктатора", – розповідає Ігор Романенко.

Трамп, хокей і мокра курка

За словами військового експерта, найбільше, що потішило росіян у розмові між президентами США та Росії – це те, що Путін запропонував Трампу провести спільний хокей матч. І зробив це не просто так. З одного боку він ощасливив своїх російських виборців, а з іншого дав Трампу невидимий ляпас.

"Гадаю, хокейний матч зовсім не цікавить американських виборців, бо для них Трамп зараз має вигляд мокрої курки, це потрібно саме для "глибинного" російського народу. Як відомо президент США більше полюбляє карти, він добре знає у кого вони є, а у кого їх немає, розбирається у козирях. А Путін має "хокейний досвід". На початку війни, коли йому телефонував президент Емманюель Макрон і намагався зупинити війну, він відшив лідера Франції сказавши, щоб той не відволікав його від хокею, мовляв, за три дні все вирішиться. Зараз Путін знову розігрує "хокейну тему", але глумиться вже не над Францією, а над лідером США. Трамп це "проковтнув" давши згоду на проведення хокейних матчів", – зазначає Ігор Романенко.

Новини ТСН 19:30 19 березня. Масштабний обмін! Розмова Трампа і Зеленського! Екстрадиція топ втікача

Навіщо Росії продовження війни?

На війну з Україною Росія вже витратила мільярди доларів та отримала майже мільйон солдат вбитими. Ніхто не розуміє навіщо Путіну продовження цієї війни.

На думку Ігоря Романенка, російський диктатор так поводиться, бо поки не може собі дозволити проігнорувати американців. В Росії вже не все добре з економікою, а ще вони дуже хочуть зняття санкцій.

"Путін прагне виграти час, щоб витиснути для себе максимум користі. Його війська наступають другий рік поспіль і наступальний потенціал залишається, тому він хоче загарбати ще більше територій, щоб вийти на ще сильнішу позицію під час наступного етапу переговорів, а потім, після досягнення поставлених цілей, скромно погодиться на якесь примарне перемир’я. Як на мене, це серйозна військова гра, яку веде диктатор, і це не хокей. На жаль, початковий етап до переговорів став виграшним для Путіна – він поводить себе відповідно, і програшним для Трампа", – зазначає Ігор Романенко.

Що робити українцям

Він додає, що саме тому Україні залишається одне – намагатися зупинити подальше просування противника.

"Нам треба швидко проводити мобілізаційні заходи та комплектування, ефективно використовувати військову допомогу партнерів, поки Путін не дотиснув американців, щоб вони її зупинили. Залишається сподіватися, що на його закиди не поведуться європейські союзники, які на словах підтримують Україну. Але у житті всяке трапляється. Американці теж обіцяли "бути з нами до кінця", на що я жартома казав, що потрібно ще розібратися – до якого саме кінця. Тепер ми бачимо, який кінець несе з собою Трамп", – каже Ігор Романенко.

Чи може Трамп тиснути на Путіна

Експерт сумнівається, що на поточний час, Трамп спроможний якось тиснути на Путіна та знову повернути його в ізоляцію від світу, разом з його чемпіонами по хокею.

"Трамп може створювати лише якусь імітацію тиску на Путіна. А як ще може ставитись Трамп до людини, яка його назвала "великим генієм"? Для Трампа – це найважливіше. Він сам це говорив на численних мітингах, мовляв, з Вовою Путіним у мене все гаразд. І для нього Путін – ідеал, до якого він прагне з усіма наявними диктаторськими замашками. Трамп вже посилив вплив на американський конгрес, суди, медіа. Але все рівно не дотягує до рівня Путіна, і відверто йому заздрить. На жаль, для теперішнього президента США це найважливіше, тому і маємо такі наслідки", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, чи змінить далекобійний "Нептун" перебіг війни: експерт розповів про особливості нового озброєння.

Масштабний обмін! Розмова Трампа і Зеленського! ТСН 19:30 за 18 березня 2025 року жестовою мовою

Читайте також: