Розносити чоботи, наловити мух та побути гостем на святі: які послуги українці замовляють у Мережі

Розносити чоботи, наловити мух та побути гостем на святі: які послуги українці замовляють у Мережі

Потенційних виконавців ретельно перевіряють працівники онлайн-сервісів.

В інтернеті можна знайти виконавця практично будь-якої послуги. Інколи трапляються і дуже дивні, але головне - ціна питання.

Про те, кого собі у поміч шукають українці і хто готовий допомагати безкоштовно - 24 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

На сайтах послуг, де одні пропонують, а інші беруться робити практично будь-що, звісно ж за гроші - безліч пропозицій.

Приміром, розносити чоботи, сходити на побачення, прослідкувати за дружиною або зробити масаж простати.

"У нас шукали водолаза, котрий би в лютому місяці з дна озера зміг дістати улюблену електронну сигарету. Коштувало це у межах 700 гривень", - розповідає керівниця відділу маркетингу онлайн-сервісу замовлення послуг Ольга Сорока.

Готові люди платити і щоб незнайомці побули гостями на святі. А ще - шукали священника-аніматора.

"Із останнього - потрібно було зловити 5 мух, щоб замовник зміг нагодувати рослину, яка харчується мухами", - розповідає Ольга.

Для того, щоб не натрапити на шахраїв, представниця онлайн-сервісу пояснює: до усіх зареєстрованих виконавців прискіпливо приглядаються. Тож ризики - мінімальні.

"Ми перевіряємо номер телефону, електронну пошту та паспортні дані. У разі необхідності, співпрацюємо з правоохоронними органами", - резюмує вона.

Детальніше дивіться у сюжеті на відео:

Наловити мух чи розносити чоботи - у Мережі можна знайти виконавця практично будь-якої послуги

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