Розносити чоботи, наловити мух та побути гостем на святі: які послуги українці замовляють у Мережі

Потенційних виконавців ретельно перевіряють працівники онлайн-сервісів.
В інтернеті можна знайти виконавця практично будь-якої послуги. Інколи трапляються і дуже дивні, але головне - ціна питання.
Про те, кого собі у поміч шукають українці і хто готовий допомагати безкоштовно - 24 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
На сайтах послуг, де одні пропонують, а інші беруться робити практично будь-що, звісно ж за гроші - безліч пропозицій.
Приміром, розносити чоботи, сходити на побачення, прослідкувати за дружиною або зробити масаж простати.
"У нас шукали водолаза, котрий би в лютому місяці з дна озера зміг дістати улюблену електронну сигарету. Коштувало це у межах 700 гривень", - розповідає керівниця відділу маркетингу онлайн-сервісу замовлення послуг Ольга Сорока.
Готові люди платити і щоб незнайомці побули гостями на святі. А ще - шукали священника-аніматора.
"Із останнього - потрібно було зловити 5 мух, щоб замовник зміг нагодувати рослину, яка харчується мухами", - розповідає Ольга.
Для того, щоб не натрапити на шахраїв, представниця онлайн-сервісу пояснює: до усіх зареєстрованих виконавців прискіпливо приглядаються. Тож ризики - мінімальні.
"Ми перевіряємо номер телефону, електронну пошту та паспортні дані. У разі необхідності, співпрацюємо з правоохоронними органами", - резюмує вона.
Детальніше дивіться у сюжеті на відео:
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