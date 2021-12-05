Розплата за "голодну тусу": чим завершився скандал довкола вечірки блогерів у скорботний день

"Голодна туса" гриміла того ж дня, коли решта країни була в жалобі — у День пам’яті жертв Голодомору.

Вечірка українських блогерів-інфлюенсерів стала причиною гучного скандалу через дату, коли вона відбувалася. Святкування у Будинку вчених припало на День пам`яті жертв Голодоморів і цей факт обурив громадськість. Окрім того, компанії почали розривати рекламні контракти із учасниками дійства. За кілька днів блогери один за одним почали записувати вибачення.

Про подробиці скандалу йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Святкове дійство в стилі БДСМ вів шоумен Володимир Остапчук. Він назвав захід у своєму Instagram "блогерською голодною тусою". І знали б про неї, напевне, тільки прихильники цих блогерів, якби не виявилось, що "голодна туса" гриміла того ж дня, коли решта країни була в жалобі — у День пам’яті жертв Голодомору.

Саме це найбільше обурило людей, а вже потім, що гуляння було в карантинному Львові, у Будинку вчених. В ситуацію втрутилась поліція. І вже є реальна жертва — не витримало серце 75-річного директора Будинку вчених Романа Славітича.

І хоч скандали, як правило, йдуть Instagram-зіркам на користь, бо ще збільшують їхню аудиторію, цього разу блогери один за одним почали вибачатися і заговорили про втрату бізнесу.

Новини тижня: чим завершився скандал довкола вечірки блогерів у День пам`яті жертв Голодоморів

У пятнихвилинному ролику Олександр Заліско чітко і стримано описує все, що і як сталося. Щоправда, чомусь, робить це через три дні, як скандал вже палає на всю. Іменинник підсумовує: шкодує, нікого не хотів образити. І вважає, що на його прикладі слід на якомусь "вищому рівні" визначитися як саме вшановувати пам’ятні дати, як-то Голодомор. За його словами, це щоб не порушувалися моральні принципи, і щоб більше ніхто не оскандалився.

"Але це в природі людини — святкувати свої дні. Так ми відволікаємося і продовжуємо жити", — зазначав Заліско.

Та от жити після скандалу продовжили не всі — помер 75-річний директор Будинку вчених Роман Славітич. Після цього блогер записав ще одне відео, у якому попросив у всіх вибачення, зокрема у родини померлого.

Зовсім скоро друзі блогера повідомляють: медики взялися вже за їхнього товариша. Але всі ці повідомлення ніби продовжують розігрівати публіку.

Але чи справді лише суспільний осуд, так сильно вплинув на знаменитих і ніким не контрольованих інфлюенсерів, для яких скандал — то велика удача, більше розголосу і купа нових підписників.

"Мене навіть не стільки сам випадок обурив, а скільки реакція на нього з боку тих людей, які влипли у цю історію погану. І тоді я закликав бізнес великий, компанії, які мають контракти з цими блогерами, відреагувати відповідно", — розповідає блогер і громадський активіст Сергій Стерненко

Такі випадки у всьому світі називається "cancel culture", що перекладі означає "культура скасування". Простими словами, люди масово починають бойкотувати конкретних людей, або їхній продукт, або все й одразу. Величезний приклад, що прогримів на всю планету — інцидент з відомим актором Кевіном Спейсі. Після звинувачень його у сексуальних домаганнях від зірки кіно відвернулися рекладодавці та кіновиробники. Зокрема, творці культового серіалу, де Кевін Спейсі був головним героєм, тепер вимагають від актора 30 мільйонів компенсації.

"Ця сама машина закрутилася довкола "голодної блогерської туси". Сотні користувачів соцмереж, що обурилися на ситуацію з вечіркою у День пам’яті Голодомору, взяли в руки телефони і почали буквально карати блогерів грішми. Перепало не тільки імениннику Заліску, а й іншим блогерам-мільйонникам, що були присутні на тусі.

"Сукупно, я думаю, там вже йдеться про сотні тисяч доларів", — вважає Стерненко.

Днями почали масово перепрошувати ті, хто хоч якось були дотичні до оскандаленої блогерської туси. За останній рік було щонайменше три скандальних випадки, коли великі рекламні бренди гучно розривали контракти з блогреами та інфлюєнсерами. Після однієї світлини в Instagram та коментаря під ним невістка покійного мера Харкова Кернеса мало не похоронила свій кондитерський бізнес.

"За дві доби мене позбавлено, фактично, всіх джерел доходів. Найбільші національні бренди розірвали угоди зі мною і відмовилися від подальших співпраці. Чи удар це для мене? Величезний!", — зізнався інфлюенсер Олександр Заліско.

Випадковою жертвою "голодної туси" став однофамілець Олександра — Андрій Заліско . Львіський співак і заслужений артист Україн скаржиться, що отримав зливу злих коментарів і боїться, що це поставить під зрив його гастролі.

Винні блогери каються, рекламодавці відчули де проходять "червоні" лінії і миттєво рвуть контракти. А суспільство тепер знає, що не варто сліпо довіряти тим, хто зібрав мільйон лайків. Інколи за гарною картинкою немає ніяких принципів — лише бізнес.

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів.

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