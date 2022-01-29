"Відкриває очі, хоче розмовляти": лікарі розповіли про стан дівчини, у яку нацгвардієць випустив 3 кулі

До обласної лікарні Мечникова вже зараз збираються десятки небайдужих, аби здати кров для поранених.

Усі поранені внаслідок стрілянини у Дніпрі, яку напередодні влаштував 20-річний нацгвардієць, живі та стабільні. Медики обережні з прогнозами, проте за добу є підстави для оптимізму.

Також читайте Розстріл солдатів у Дніпрі: нацгвардійцю Рябчуку сьогодні мають обрати запобіжний захід

Про це в ефірі ТСН.Ранок 28 січня розповіла кореспондентка ТСН Ольга Павловська, яка наразі працює в лікарні імені Мечникова, де перебувають потерпілі.

Так, за її словами, 22-річна Жанна Шарова, яка була в найтяжчому стані, прийшла до тями в реанімації. Вона на апараті штучної вентиляції легенів, але їй кращає. Нападник тричі вистрілив в дівчину впритул. Найтяжчим є поранення черевної порожнини. Вона втратила три літри крові.

Жанна Шарова

"Вона відкриває очі, хоче розмовляти. Трубка вентиляційна поки заважає. Вона на апараті, але ми маємо стабілізацію і робимо все можливе, щоб вони одужали. Тільки Жанні перелили 4,5 літра крові. Всім іншим - в сумі 12 літрів", - розповів ТСН гендиректор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

До обласної лікарні Мечникова вже зараз збираються десятки небайдужих, аби здати кров для поранених. Вже записалося близько сотні людей. Тут розгорнули спеціальні операційні, аби швидко прийняти якомога більше донорів. Також люди приходять до обласної станції переливання крові.

Фото: Ольги Павловської / ТСН

Фото: Ольги Павловської / ТСН

Водночас 20-річному Артемію Рябчуку сьогодні оберуть запобіжний захід у Дніпрі. Слідчі проситимуть арешт без права внесення застави. Строковику, який вбив п'ятьох людей і ще стільки ж тяжко поранив, загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також: