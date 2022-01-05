В Україні розпочато реєстрацію на пробне ЗНО: як взяти участь та скільки це коштує

У Міністерстві освіти й науки України нагадують – це тільки пробне тестування.
В Україні розпочато реєстрацію на пробне ЗНО. Кожен, хто хоче перевірити свої знання, має зареєструватися на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти.
Про це 5 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Далі на зазначену під час реєстрації поштову скриньку надійде логін і пароль для доступу в особистий кабінет. Там і буде інформація про час і місце проходження пробного ЗНО. Участь у ньому платна. Вартість у кожному регіоні різна й коливається від 213 до 309 грн. Зареєструватись можна буде до 22 січня.
У Міністерстві освіти й науки України нагадують – це тільки пробне тестування. Участь у ньому й результат – не є підставою для вступу у вищі навчальні заклади.
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