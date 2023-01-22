Розпочався рік чорного водяного кролика: що одягнути і приготувати, та на що сподіватись

22 січня за східним календарем розпочався рік чорного водяного кролика. Якщо вірити астрологам, то це має бути рік перемовин і домовленостей, йдеться в ТСН.

“Кролики - це символ сімейного благополуччя, дуже сімейні тваринки, тому наші талісманчики 2023 році принесуть щастя та удачу кожній родині”, - кажуть зоологи.

За східним календарем 2023 рік чорного водяного кролика та кота. Хазяйнувати ці тварини починають з 22 січня. Знавчиня східної культури Катерина Новак нагадує, у китайців це свято весни і готуватися до нього вони починають заздалегідь. Зокрема, прикрашають оселі символами року та вішають на двері різні побажання, обов’язково червоного кольору - кольору багатства та успіху.

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“Основний колір для китайців - це червоний тому, що вони вірять, що червоне воно відлякує страшного монстра Нянь, який не хоче, щоб приходила весна на землю. Чим більше червоного, золотого і багатого внесете в дім, тим краще. Обов’язково червону білизну одягати”, - переконує експертка.

Аби рік був багатим та щасливим на святковому столі на свято весни мають бути маринований часник, солодка каша Лаба з фініками, риба та пельмені. “Я думаю, що треба зліпити пельмені тому, що пельмені збирається робити вся родина. Так як зараз в нас всі виїхали, всі розкидані і хто не може з’єднатися з рідними, то я думаю, якраз пельмені - це буде такий гарний початок року і такий символізм на єднання”, - додає Катерина.

Головна цінність для кролика - це родина, розповідає астрологиня Олена Саєнко. Він дипломат і дуже миролюбива тварина, тому у цьому році ми побачимо перші кроки на шляху до нашої перемоги та миру, прогнозує астрологиня. “ 2023 рік стане роком домовленостей та компромісів, але ці компроміси домовленості все це буде проходити за зачиненими дверима. Справжню ціну компромісів будуть намагатися не оголошувати”, - переконує вона.

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Чекати на завершення війни у цьому році, каже Олена, не варто. “Це буде якась проміжна стадія. У наступному році крапки от саме закінчення, як усі у класичному сприйнятті розуміють, це її не буде, як все, крапка, все закінчено - нічого ніде не літає, війська всі вийшли, наші хлопці повернулися - ні”, - певна вона.

Жарти про плодовитість кроликів, не такі й ж і жарти. Цей рік є вдалим для початку нових стосунків, кохання та укладання шлюбу, каже Олена. “Саме в цей рік я вважаю ми маємо підвищувати народжуваність в Україні і саме хлопчиків”, - переконана астрологиня.

В Інтернеті багато прогнозів різних астрологів та гадалок щодо року кролика і далеко не всі вони приємні. За своєю природою люди більше звертають увагу саме на погані новини та прогнози, розповідає психіатр Спартак Субота. Тому він радить мінімізувати таку інформацію, або ставитись до неї із гумором.

2023 - рік чорного водяного кролика: прогнози перемоги та поради на успішний рік

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