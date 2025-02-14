Розпочинала урок, коли пролунав вибух: у Дніпрі рятують вчительку з Покровська

Вона саме розпочинала урок, коли пролунав вибух. Спалах, гуркіт, а далі – темрява. Отямилася вже в лікарні з пошматованим тілом. Пані Тетяна – вчителька фізкультури з Покровського району Донеччини. Зараз жінку рятують у Дніпрі. Попереду тривала реабілітація та операції на її понівеченому обличчі.

Лежачи нерухомо через зламані ребра, найбільше мріє повернутися до улюблених уроків. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розповіла більше.

Пані Тетяна майже 40 років пропрацювала вчителькою фізкультури. Активним був кожен день її життя. Нині ж будь-який рух віддає страшним болем, утім, вона не здається. Пані Тетяна розповідає, що готувалася починати урок, як раптом вибух.

“Увімкнула ноутбук, ми ж дистанційно працюємо, чую – вибух поруч, і більше я нічого не пам'ятаю. Спалах, вибух – все, і отямилася вже тут, у лікарні”, – каже пані Тетяна.

Рятувати жінку намагалися в Покровську, далі доправили до Дніпра. Стан був тяжкий, уся скривавлена, дихала завдяки апаратам.

“Має черепно-мозкове поранення, великі забої легенів, переломи ребер, усе тіло наче порізане ножем. Всі простирадла, які доставляли, були просто в крові. Деяке скло познаходило далеко, це треба було видаляти”, – розповідає лікар.

Лікар

Попереду у вчительки тривала реабілітація. Лікарі мають зібрати пошкоджений уламками ніс та підготувати обличчя до подальших операцій.

“Зараз ми намагаємося зробити все, щоб у подальшому пластичні операції прийшли вдало, бо все обличчя побите, все тіло має дуже великі порізи”, – каже лікар.

Вже після інтерв’ю пані Тетяна попросила не показувати її обличчя. Не хоче, щоб учні бачили її такою. Помітно жвавішає, лише коли розповідає про улюблену роботу.

“Ви ж розумієте, діти багато сидять, проводять час за моніторами, їх обов'язково на фізкультурі треба розважити, розім'яти так, щоб вони порухалися. Цікаві розминки проводимо під музичний супровід, дітей це заряджає”, – каже вчителька.

Радіє, що школярі не встигли приєднатися до уроку і не побачили той страшний вибух онлайн. Дім, у якому з чоловіком прожили багато років, повністю зруйнований. Повертатися подружжю нікуди. Тож після одужання пані Тетяна поїде до дітей на Вінниччину. Та попри все, вже думає про повернення на роботу.

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