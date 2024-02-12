Розпорошення ресурсу та план "Б": експерт розповів, чому замінили Залужного і що чекає на Сирського

На минулому тижні сталася подія, яку ще довго будуть обговорювати українці. Президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і призначив на його місце Олександра Сирського.

Наскільки логічною була така заміна під час війни та що стало підставою для такого рішення, сайт ТСН.ua розпитав у Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта у відставці, заступника начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Ризикований та важкий крок

Ігор Олександрович каже, що добре знайомий з Олександром Сирським, вони працювали разом у Генеральному штабі ще до початку війни.

"Звільнення генерала Залужного – це дуже важкий та ризикований крок з боку президента Зеленського. Хоча причини для такого рішення очевидні. Про них вже неодноразово говорили вітчизняні та західні аналітики, а саме про те, що 2023 рік виявився невдалим з точки зору бойових дій для вищого військово-політичного керівництва України", - розповідає сайту ТСН.ua генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Відставка Залужного: важкий та ризикований крок з боку президента Зеленського / Фото: ТСН.ua

Розпорошення ресурсу і наслідки

Експерт зазначає, що це сталося через зволікання з постачанням зброї від західних партнерів, а ще через неправильний розподіл наявних ресурсів для минулорічного контрнаступу.

"Наявного ресурсу нам вистачало лише на один напрямок, а його розподілили одразу на три. Бахмутський напрямок, яким спільно займалися Верховний головнокомандувач та генерал Сирський та два напрямки – Бердянський та Мелітопольський, яким займався головком Залужний. На Бахмутському напрямку ворог зосередив резерви, зупинив наш наступ та перейшов у контрнаступ. На Бердянському та Мелітопольському напрямках вдалося подолати першу лінію оборони противника, але не більше того – росіяни за пів року побудували там міцну оборону. А з серпня ще додався Херсонський напрямок, чим ще більше ускладнили ситуацію. Як результат – ніде не досягнули успіху. Тому і сталося, те що сталося, незважаючи на величезний авторитет Валерія Залужного", - розповідає Ігор Романенко.

Володимир Зеленський і Олександр Сирський. / Фото: Associated Press

Накази та їх виконання

Військовий експерт додає, що стратегічне управління військами має працювати іншим чином.

"Нам не потрібно було розпорошувати наявний ресурс на три напрями. І варто було діяти більш злагоджено. Про це наголошували військові експерти НАТО ще влітку минулого року. Бо було так: Зеленський віддає накази Сирському і обоє займаються Бахмутським напрямком. А Залужний окремо сконцентрований на Бердянському та Мелітопольському напрямах. І це було не зовсім правильно. На мою думку, все мало працювати за такою схемою: Верховний головнокомандувач ставить воєнно-політичне завдання головкому Залужному, а він вже далі дає чіткі завдання командувачу Сухопутними військами та іншим родам військ та Сил оборони. Можливо, тепер, після зміни головкома, буде саме така послідовність дій", - зауважує Ігор Романенко.

Поки надважливою є оборона

Експерт додає, що через відсутність концентрації дій на одному напрямку і централізованого ланцюжка управління військами, ми отримали те, що отримали – росіяни зібрали необхідні сили та зупинили контрнаступ на усіх напрямках.

"Тепер Олександру Сирському буде непросто вирівняти ситуацію на фронті. Саме сумне, що ресурсу вже зараз не вистачає на оборону. Росіяни наступають, а ми обороняємося. На жаль, противник хоч і тактично, але просувається вперед. Нам потрібно було не кидати увесь ресурс на контрнаступ, а вчасно будувати стратегічну оборону ще в липні 2023 року. Тоді б ресурс у нас ще залишався, і просування росіян було б дрібним або його взагалі б не було", - каже Ігор Романенко.

Олександр Сирський на позиціях / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Плану "Б" не могло бути

Він додає, що від головкома Залужного вимагалось, щоб він запропонував план дій, надавши умовні плани "А" та "Б".

"Але які плани "А" та "Б", коли сил не вистачало навіть для плану "А"? У цій ситуації будь-який план буде необ’єктивним, тому що плани формуються на ресурсах, які є в наявності у держави та вчасно надаються Силам оборони. На жаль, зараз у нас ресурсу бракує навіть, щоб виконувати стратегічну оборонну операцію, коли ворог наступає. Вочевидь, питання вирішення цих задач будуть покладені на головкома Сирського", - зазначає військовий експерт.

Чому говорити про контрнаступ поки недоцільно

Ігор Романенко додає, що поки зарано говорити про деокупацію територій та про новий наступальний план "Б". Це зараз абсолютно нераціонально та недоцільно.

"Вести мову про це можна тільки після того, як буде чітко узгоджено, що нам зі зброї реально дають союзники та як швидко ми виконаємо завдання, яке ще в минулому році повинні були виконувати по особовому складу, тобто по плану з мобілізації. Сподіваюсь він буде виконаний. Принаймні урядовці роблять для цього все можливе, сприяючи роботі ТЦК та СП і поліції", - додає військовий експерт.

Головнокомандувач ЗСУ Олександ Сирський / Фото: ТСН.ua

Три складові для нового головнокомандувача

Романенко каже, що зараз новий головнокомандувач має сконцентруватися на виконанні задач з оборонної операції та трьох її надважливих складових.

"Перша – зупинити ворога. Друга – знищити якомога більше ворожої техніки, озброєння та живої сил противника. Тільки тоді може з’явитися третя складова – виграти час і акумулювати сили для контрнаступу. Але гадаю, що це може статися у кращому випадку на початку осені. Тому умови дуже і дуже важкі, але новому головкому доведеться в них працювати", - зазначає військовий експерт.

Олександру Сирському потрібно зібрати сили, щоб зупинити просування противника / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Що потрібно Сирському аби вистояти?

Ігор Романенко каже, що знайомий з Олександром Сирським, ще з часів коли працював в Генеральному штабі, це було до початку війни.

"Олександр Сирський пройшов велику школу командування військами, він має величезний досвід фронту. Гадаю, що йому аби вистояти у цій ситуації доведеться ставити президенту важкі питання, які, скоріш за все, ставив і Залужний. Я чув з новин, що Сирський вже запропонував свій план дій, ті самі плани "А" та "Б", але гадаю, що він їх був вимушений пропонувати. Бо зараз плану "Б" об’єктивно бути не може, немає на це ресурсів. Все буде зводитися до стратегічної оборони. Сирському потрібно зібрати сили, щоб зупинити просування противника. Йому буде дуже непросто", - розповідає Ігор Романенко.

Валерій Залужний і Олександр Сирський / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Надія на Сили безпілотних систем

Військовий експерт каже, що позитивно оцінює наміри створення Сил безпілотних систем. Та додає, що їх потрібно було створювати ще минулого року. Але краще вже зараз, ніж ніколи.

"В умовах війни кількість безпілотних апаратів буде лише зростати. І не тільки для роботи у повітрі, а й на суходолі, на воді та під водою. Взагалі, як представник протиповітряної та протиракетної оборони, можу сказати, що найбільші бойові дії у цьому столітті будуть відбуватися саме в повітрі, вони будуть вирішальними", - розповідає Ігор Романенко.

Військовий на фронті управляє безпілотником

Він додає, що більш вагомий вплив на противника буде здійснюватися саме з повітря – чим далі, тим більше. Про це неодноразово наголошували й військові аналітики та науковці.

"На жаль, зараз росіяни мають перевагу у повітрі, чого тільки варті їх повітряні атаки на наші мирні міста. Якби у нас були відповідні сили та засоби, ми б їх теж наносили. Тому нам потрібно ефективніше розвивати цей напрямок. Росіяни нас догнали та перегнали по кількості з виробництва дронів. На жаль, кількість переросла в якість. Через це нашим хлопцям на фронті дуже важко через їх атаки. До того ж у нас обмежена військова підтримка авіацією, тому ситуація на фронті досить складна", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про відставку Залужного: Зеленський вперше розставив крапки над “і”.

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