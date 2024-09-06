Елітне майно Медведчука: що Путін подарував своєму куму і як на ньому зекономив

Годинники Медведчука продають з-під молотка: вже реалізовано 8 з 20, за які сплатили три з половиною мільйони гривень. Серед них наручний годинник з обличчям Оксани Марченко і годинник "Москва. Кремль".

Напередодні аукціону годинники в Агентстві з розшуку та менеджменту активів - бачила і кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Годинники Медведчука: як Путін подарував своєму куму бюджетний "Кремль Москва"

ТСН показують елітні годинники, які раніше належали держзраднику Віктору Медведчуку.

"Наручний годинник Breguet, в корпусі з металу жовтого кольору круглої форми та ремінцем коричневого кольору", - каже голова АРМА Олена Дума.

Вночі годинники перевезли з СБУ з Івано-Франківщини. Усього їх 20. Ці годинники вилучили у Медведчука у 2022 році та за судовим рішенням передали АРМА для реалізації. Це була справа за статтями про зловживання владою або службовим становищем та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Годинники оцінили в 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Потенційні покупці реєструвалися на "Прозоро Продажі" і навіть мали змогу розгледіти елітний товар. Приїхали з різних міст. Більшість просить їх не знімати. Переважно усі цікавляться годинниками бренду Rolex.

Rolex Медведчука

Наш співрозмовник каже - на "Прозоро Продажі" торгується вже не вперше, чиї це годинники знає і прицінюється для себе.

"Breguetе незвично, що номер зеркальний. Це дуже рідкісний годинник", - каже він.

Знімальній групі ТСН демонструють найдорожчий та найдешевший лоти.

"Годинник BREGUET найдорожчий вартістью 1 млн 800 тис. грн. Щойно експерти підтвердили, що це насправді дуже гарна оцінка для такого годинника. І найдешевший "Кремль Москва" за 17 тис. грн", - каже голова АРМА Олена Дума.

Найдешевший годинник у колекції Медведчука

Серед лотів і ексклюзивні. Наприклад, годинник з Оксаною Марченко на циферблаті - стартова ціна 303 тисячі гривень. На аукціоні його продали за 485 тисяч гривень. Такий циферблат, якщо замовляти на компанії то він коштує близько 30-40 тис. доларів, якщо персонального його виготовляти. Годинник бренду Dolce&Gabbana з гравіюванням О.М. – теж ініціали дружини Медведчука. Є в колекції і золотий годинник цього італійського бренду. Експерти на зустрічі відзначають, що він рідкісний - 6 років тому в своєму "Інстаграм" Марченко постила світлини, що знялася для книги Доменіко Дольче як модель. Цей годинник вже купили - за 233 тисячі 777 грн. Загалом аукціон тривав два тижні.

"На сьогоднішній день за 15 днів експозиції цих лотів було майже 40 дзвінків від потенційних покупців. Ще до початку аукціону за день до аукціону подаються закриті цінові пропозиції.Три раунди. В першому раунді подає ставку учасник, який дав максимальну ставку на закритих пропозиціях, тому у нього є і преференції, тому це вже майже перемога. Аукціон дає можливість купити ці годинники за дуже привабливими цінами", - каже керівник організатора торгів ТОВ "Полонекс" Мирослав Касьян.

Годинник Медведчука

"Ми чуємо сьогодні, що насправді годинники наприклад BREGUET вартістю 1 млн 800 тис. грн оцінено справедливо – вони є такими дорогими. Ми чуємо, що годинник "Кремль Москва" найдешевші з усіх найдешевших. І виникає тільки почуття гумору – кум Медведчука Путін зекономив на Медведчуку і подарив йому найдешевший годинник", - каже голова АРМА Олена Дума.

Станом на зараз з 20 годинників екснардепа віктора Медведчука продано 8. Сума реалізації становить - три мільйони 600 тисяч гривень.

"Кошти від продажу годинників буде направлено до Державного бюджету України або на закупівлю військових облігацій", - каже Олена Дума.

Годинник із зображенням Марченко

Яке ще майно зрадника Медведчука продають

Це не перше майно держзрадника, яке реалізують.

"Вже було продано активів Медведчука безпосередньо на майже 3 млн грн: це вже 2 квадроцикли, багі а також ось недавно був проданий "Майбах" майже за 2 млн грн", - каже секретарка комісії з реалізації активів АРМА Анна Костюченко.

"Є такі активи як літак, як гелікоптер, які вже передані нашим силам Оборони і використовуються проти ворога", - додає Олена Дума.

Частину картин Медведчука, які мають художню цінність передали в Національний художній музей, інші - продадуть. Є активи, які передають в управління.

За 8 місяців 24 року АЗС "Глуско" вже принесло до бюджету більше 84 млн грн. Нині шукають управителів і на іншу нерухомість Медведчука. Серед них будинок на Оболонській набережній. Дуже буде також цікаво суб'єктам підприємницької діяльності знайти для себе спортивну базу Медведчука, яка розташована в місті Українка Київської області. Всі ці об’єкти вже оголошені – точно так само, як і в інших регіонах. Як-от наприклад "Ведмежа діброва". А от найдорожчий актив, який передали АРМА для реалізації - це 92-метрова яхта Віктора Медведчука "Роял Романс", яка перебуває в Хорватії. В Агентстві отримали нове рішення суду та готові оголосити новий конкурс на реалізацію цього елітного судна.

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