Розраховували на скупчення людей: російські окупанти скинули боєприпас на проїздну частину КПВВ "Гнутове"

Ворожого дрона ніхто з прикордонників не помітив - від ранку похмура погода і небо затягнуте хмарами.

Повітряне бомбардуваня здійснили російські найманці на КПВВ «Гнутове» саме у час, коли наші прикордонники саме заступили на чергування і через щільну хмарність безпілотник не помітили.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Відновити роботу пропускного пункту досі не наважились. Досі КППВ «Гнутове» лише обстрілювали зі стрілецької зброї. Час до часу прилітали керовані протитанкові набої, а тепер перепускний пункт ще й бомбардують з неба.

«До цього за допомогою літальних пристроїв на КППВ не скидалось ніяких боєприпасів», - кажуть військові.

Ворожого дрона ніхто з прикордонників не помітив - від ранку похмура погода і небо затягнуте хмарами. КПВВ відкрився о 8 і прикордонники заступили на чергування. «Передбачений пропуск з 8 години до 16.00, розраховувалось на те, що буде скупчення військовослужбовців на КППВ і будуть пересічні громадяни», - впевнені військові.

Новини з фронту: російські окупанти скинули з дрона боєприпас на проїздну частину КПВВ Гнутове

Шматки заліза розлетілись після вибуху в різні боки і лише дивом нікого не поранили. Маленькі скалки зачепили бронежилет прикордонника. Сам військовий не постраждав. «Осколками було посічене взуття, один осколок попав в посвідчення і його жетон зупинив осколок», - розповідають побратими.

Ворожі дрони над Приазов’ям наші військові бачать щодня. Якщо раніше окупанти ховали свої безпілотники за прольотами дронів ОБСЄ, то нині ці апарати постійно курсують над позиціями армійців.

«Скидують саморобні вибухові пристрої. Дивляться, де тепло, і де скупчення народу», - пояснюють військові.

Бомбардують наші шанці у сутінках - помітити загрозу в небі темної пори неможливо, проте добре чути. Тому наші бійці слухають і землю, чи не рухається важка техніка, і небо - чи не летить бува щось. «Чутно, але набирають висоту и на великій швидкості. Спочатку йде дрон- розвідник, він все розвідує, а другий йде на великій швидкості й скидає боєприпас», - пояснюють, як діють окупанти в ЗСУ.

Те, що не доруйнувала у Широкиному важка артилерія ворога, нищать бойові дрони. На село кидають різні бомби - від підствольних гранат - ВОГів до міномених мін.

«Коли літають дрони, часто кидають "воги" - будинки знищені. Колись це було мальовниче село, а те що сталось з ним зараз, і те що продовжує творити противник - це ще більше погіршує ситуацію», - кажуть військові.

Багато боєприпасів-приманок окупанти скидають у Широкине просто біля будинків і на дороги. Що стирчить у землі і в полях довкола, не знає ніхто. Тому військові ходять однією стежиною і нічого з землі не підіймають, навіть, якщо це на вигляд цілком побутова річ. Вона може виявитися - смертельною пасткою.

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