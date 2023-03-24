Розрахунок на місяці: чи зірвуть росіяни відвоювання Криму — прогноз тарологині

Як росіяни чинитимуть спротив українському контрнаступу на Півдні та чи вдасться ворогу зірвати відвоювання Криму? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

"Ворог там не "голий". Йому навіть вдалося дещо накопичити. Інша історія про те, що не вистачає дуже багато ресурсу. Але захищати все це вони будуть. В такому стані вони не довго зможуть протриматися, тому що дуже швидко з такими діями вичерпаються ресурси. Йдеться про декілька місяців. Варто очікувати від росіян "жесту доброї волі". Вони просто накивають п’ятами".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, в ОК "Південь" розповіли, що атака по залізничному вузлу ворога в Джанкої є частиною плану щодо виснаження ворога, який передує контрнаступу ЗСУ. Тож в окупантів та колаборантів у Криму з’явилися панічні настрої.

У свою чергу постпреда президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що окупанти готуються до евакуації з Криму, про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова.

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