Ексклюзив ТСН
Розрив між військовими та цивільними: український захисник відверто розповів, що відчуває

Як ветерани повертаються до цивільного життя.

Війна в Україні / © ТСН

В Україні ветерани, які повертаються з фронту, залучаються до цивільного життя.

Чому важливо державі більше долучатися у реабілітацію ветеранів. І чому самі ветерани мають створювати спільноти підтримки — у сюжеті кореспондентки ТСН Юлія Кирієнко.

Олександр Швачка у лютому 2023 був героєм одного з сюжетів ТСН — тоді лише ставав на протез і починав свою спортивну реабілітацію. Поранення отримав під Макаровим, на Київщині, на початку повномасштабного вторгнення був у складі десантної 95 бригади.

До військової служби він працював у будівельній компанії. Коли ж опанував протез, замислився змінити напрямок роботи і став першим в Україні ветераном-телеведучим.

Сашко працює на ранковому шоу наших колег з ICTV 2. Знімається у рекламі, бере участь у показі колекцій провідних українських дизайнерів. І ділиться своїм досвідом повернення в цивільне життя — разом з побратимами започаткував громадську організацію з реабілітації воїнів. Каже, допомогти всім держава не завжди встигає.

«Людина, яка повернулась з війни, вона вже не така, як була до того. Не чекайте її такою. Дайте їй час відновитись. Коли людина попадає в шпиталь і розуміє, що держава про нього не піклується. Що частина не може видати якусь довідку. Про обставини травми. А це веде до наслідків, що його поранення не прив’язують до захисту Батьківщини», — каже ветеран.

Як психологічно складно після повернення може бути не лише воїнам, а й їхнім родичам — знає і Олександр Роменський. Йому 29 років. Він мав чимало контузій і це вплинуло на його стан. Він став блогером і тепер розміщує ролики про те, як складні наслідки поранень впливають на якість життя.

У соцмережах його знають, як військового котрий співає. Таким чином Сашко намагається лікувати заїкання. У відеоблогах, переважно жартома, він розповідає і показує глядачам, як йому тепер живеться із ПТСР та наслідками контузія. Те, що на такий формат відгукнуться українці — навіть не очікував.

Наразі він вже розуміє — його блог не просто розвага, а можливість розказати цивільним про те, як треба взаємодіяти з ветеранами. А самим воїнам допомогти навчитися приймати себе іншими.

На власному досвіді він переконався — допомогти усім і у повному обсязі, держава не може. Наразі Сашко проходить черговий курс реабілітації і завдячує тим, хто на цьому етапі його підтримує

Що таке починати жити по-новому добре знає наш третій герой сюжету Сашко Матяш. Він вже повертався з війни — після АТО. Тоді відкрив ветеранський бізнес та шив чоловічу білизну, який працює і досі.

Сашко досі у війську. Після боїв в Києві, Бахмуті і Вугледарі служить у центрі підготовки для новобранців. Та інколи їздить на фотосесії в одязі свого ж бренду. І мріє, що колись таки повернеться до улюбленої справи.

Трьох Сашків об’єднує не лише те, що вони захисники. Всі троє зізнаються — на собі відчувають і розрив між фронтом та цивільним життям, і те, що суспільство не завжди їх розуміє

«У мене багато тригерів, що суспільство байдуже ставиться. Або їм все одно», — каже Олександр Роменський.

