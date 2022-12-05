Розширений "чорний список" і недоступні технології: які санкції для Росії обговорює ЄС в новому пакеті

Новий пакет антиросійських санкцій готують у Євросоюзі. Це реакція партнерів України на удари по її енергетичній інфраструктурі, зазначає для ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко.

Таку собі “чернетку” пакету, тобто проєкт, який кладеться на стіл державам-членам, а потім його редагують, уже розробила Єврокомісія. Напередодні презентувала представникам країн, що входять до Євросоюзу, й за якими, відповідно, останнє слово.

Джерела “Радіо Свобода” в дипломатичних колах ЄС повідомляють, що готуються істотно розширити чорні списки. До переліку, де вже понад 1200 прізвищ, готуються додати ще 180. Хто саме їх поповнить, це поки лишається інтригою. Будуть подальші обмеження щодо російських банків - їм можуть заборонити операції на території ЄС. Про десвіфтизацію, знову ж таки, як стверджують джерела, не йдеться. Ще більше західних технологій стануть Росії не доступними. Й будуть додаткові заборони на трансляцію російських ЗМІ. “Дуже важливо звернути увагу на російську пропаганду, яка все ще має багато шляхів «достукатися» до Заходу. І дуже важливо Єврсопейському Союзу пришвидшитись, і сигналізувати про те, що цей пакет санкцій буде створено найближчим часом”, - пояснює міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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Країни Балтії виступали за більш амбітні санкції. Пропонували, зокрема, цим пакетом припинити ядерне співробітництво з Росією, імпортувати її алмази, експортувати туди безпілотники, зокрема й найдешевші, цивільні, також не продавати росіянам нерухомість.

«Ядерних» і «діамантових» обмежень у проєкті нового пакету немає, зазначають джерела. Немає там і віддзеркалення чинного санкційного режиму на Білорусь. Критикував «східний» фланг ЄС об’єднання і за повільність. Також відсутність того поштовху при підготвці санкцій, що був на початку війни.

Про те, що 9-й пакет не назрів, а давно перезрів, говорив і очільник української дипломатії. Втім, очільник європейської казав, зупинки немає, що відповідні служби аналізують інформацію, відтак усе за процедурою. Нові обмеження можуть погодити вже наступного понеділка, на зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу. Джерела припускають, що процес може трохи затягнутися, втім, цьогоріч, упевнені, робота буде закінчена.

Окремо готує Єврокомісія й покарання за обхід санкцій: це тут тепер серйозний злочин. А «світить» за нього 5 років тюрми особам, компанії можуть поплатитись 5-тьма відсотками обороту за комерційний рік - пропозицію Комісії ще мають обговорити тут на інших рівнях, перш ніж затвердити.

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