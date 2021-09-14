Розсипана картопля фрі на асфальті: у Києві п'яний водій збив скутериста-кур'єра та пішохода

Розсипана картопля фрі на асфальті: у Києві п'яний водій збив скутериста-кур'єра та пішохода

Постраждалих з травмами госпіталізували до лікарні.

У Києві, на вулиці Данила Щербаківського, поблизу метро "Нивки", автівка збила мотоцикліста — кур’єра сервісу доставки їжі та пішохода.

Про це інформує журналіст ТСН.ua з місця події.

Внаслідок удару, байкера підкинуло вгору на 2 метри. Мотоцикл відкинуло метрів на 40-60. Їжа, яку віз кур'єр, розлетілася проїжджою частиною. Також постраждав один пішохід.

ТСН.ua

На місце інциденту приїхали дві "швидкі". За словами лікарів, у потерпілого пішохода, скоріш за все, черепно-мозгова травма. У скутериста — перелом. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Мотоцикліст на переході зупинився пропустити двох пішоходів, а ззаду в нього влетів Volkswagen Passat.

ТСН.ua

В поліції підтвердили, що у водія автівки були ознаки алкогольного сп'яніння. Це чоловік, віком до 40 років. До нього одразу приїхав адвокат. Зловмисник пів години сидів у машині копів в наручниках, але потім його випустили.

Нагадаємо, що у Києві суд обрав запобіжний захід водію Honda, який став винуватцем масштабної аварії на Столичному шосе. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив зіткнення восьми автомобілів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання