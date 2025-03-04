Розслідування про "дива" на Одеській митниці: скандал отримав несподіване продовження

Заступник начальника Одеської митниці Володимир Алєксєєв виправив свою декларацію після розслідування програми "Хапуга.ua".

Фігурант розслідування проєкту "Хапуга.ua" Володимир Алєксєєв, у якого журналісти виявили нерухомість у Франції, виправив свою декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із сайту НАЗК. Зміни відбулися 26 лютого 2025 року. Сюжет про Одеську митницю, де фігурував Алєксєєв, вийшов в ефір 23 лютого 2025.

Так, консьєрж у будинку в Києві, де декларує житло Алєксєєв, на камеру розповіла, що митник там не проживає, а його дружина Жанна Алєксєєва давно живе у Франції. Водночас, консьєржка також сказала, що квартира, яку вказує у своїй декларації Володимир Алєксєєв, "давно продана". Тим не менше, у виправленій декларації митник не вказав кошти, які вдалося виручити від продажу житла. А перевірити кому і коли була продана квартира на разі неможливо у зв’язку з тим, що реєстр нерухомого майна тимчасово не працює.

Також в ході розслідування журналісти "Хапуга.ua" звернули увагу на те, що Володимир Алєксєєв, який працює на Одеській митниці з 2021 року, не декларує свого фактичного місця проживання в Одесі. Тобто, він або живе на вулиці, або доїжджає щодня до роботи зі столиці, що майже неможливо. Після цього митник виправив свою декларацію та вказав, що орендує в Одесі квартиру лише з 1 січня 2024 року, власницею якої є Бережна Маргарита.

Також у декларації з’явилась інформація про автомобіль дружини митника, якої не було у попередній декларації. Щоправда, про марку автомобіля та дату набуття права на неї в оновленій декларації не вказано.

До слова, після розслідування проекту "Хапуга.ua" про Одеську митницю у телеграмі з'явилась інформація про те, що дружина митника Жанна Алєксєєва мала бізнес у Франції. Так, у 2016 Жанна Алексєєва внесла до статутного капіталу компанії "Gevenal" (м. Ніца, Франція) 5000 €. Під час закриття компанії дружина митника використала дівоче прізвище - Авізба. Станом на 31.10.2020, Жанна Авізба як єдиний партнер показала ліквідаційний збиток компанії - 93 578, 89 €. Але як погашений даний збиток і за які кошти? Адже у деклараціях митника про це немає згадок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Митники-мільйонери! Контрабанда, кеш і декларації: хто насправді керує митницею? Хапуга.UA

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту "Хапуга.ua" завітали до офісу одеських митників. ЗМІ зацікавило майно, куплене за кумедними цінами, а також те, що дехто з одеських митників забув чи то "забив" чесно показати його НАЗК.

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