Розслідування у справі Чорновола було сфальсифіковане — ексзаступник генпрокурора

За його словами, водій Чорновола не міг уникнути зіткнення з КАМАЗом. Це була відома для всіх операція радянських спецслужб — "Таран".

Розслідування справи щодо загибелі дисидента, лідера "Народного руху України", відомого українського політика 1990-х років В’ячеслава Чорновіла було сфальсифікованим.

Про це 23 вересня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1" розповів колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша.

"Розслідувалася справа про ДТП — огляд місця подій, вирізання фрагментів, які були дуже важливими для слідства. Подушки безпеки відключалися навмисно. Інші докази були сфальсифіковані — ми порушили справу", — зазначив Голомша.

За його словами, судово-медичний експерт зізнався, що не складав акт судово-медичної експертизи, яка лягла в основу решти експертиз.

"Фізикотехнік, який взагалі не має ніякого відношення до судових органів, показує, що в потиличній ділянці голови є чотири лінійні ушкодження, які нанесені послідовно. Під час ДТП удар отримується одномоментно. Він шляхом фізичних явищ показав, як перший удар був, яке було павутиння тріщини на черепі, другий, третій і четвертий. І така ж сама мітка на чолі у водія Павлова", — повідомив колишній заступник генерального прокурора.

Голомша згадав про смерть Івана Шолома з Волині — основного свідка ДТП. Саме Шолом перебував у кабіні КАМАЗа, з яким зіткнулася автівка Чорновола.

"Ми почули, що помер Шолом — основний свідок. Коли ми відкопали його труп, в кістках знайшли важкі метали. Розповідали про те, що йому давали горілку, що він пив. Так, родичі сказали, що туди приїжджали співробітники міліції, які його споювали. Чим споювали, ми вже зрозуміли, коли відкопали труп", — говорить гість студії.

За його словами, комплексна судова автотехнічна трасологічна експертиза показала, що водій Чорновола не міг уникнути ДТП.

"Тому що це була відома для всіх комбінація — "Таран". Ми вивчали ще оті МБДшні та КДБшні знищення людей — всім відомо, як це відбувається. Ми порушили три кримінальних справи проти міліції. Я сформував групу, сказав, що це вбивство. І на тій ноті в мене забрали цю справу і три інших справи, передали — групи були розформовані. Нам не дали можливості розслідувати", — підсумував ексзаступник генпрокурора.

Микола Голомша розповів про фальсифікацію розслідування смерті Чорновола

Раніше Микола Голомша заявив, що В'ячеслава Чорновола вбили чотирма ударами кастета.

Нагадаємо, що В’ячеслав Чорновіл і його водій трагічно загинули 25 березня 1999 року в автокатастрофі поблизу Києва. Проте соратники Чорновола, деякі політики, зокрема син загиблого Тарас Чорновіл, переконані, що це — політичне вбивство.

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