Розстріл 4 поліцейських і ексвійськового на Черкащині: чому люди вийшли на мітинг і що розповів син

Акція протесту в Черкасах / © "Суспільне Черкаси"

На Черкащині після трагічних подій в селі Нехворощ, коли під час перестрілки загинули 4 поліцейських та ветеран російсько-української війни Сергій Русінов, ветеранська спільнота організувала на вихідних мітинг в обласному центрі та дала зрозуміти, що на цьому тижні продовжить публічно висловлювати свою позицію.

ТСН.ua зібрав подробиці трагедії.

Чому люди вийшли на протест

На мітингу зібралось близько 300-350 учасників. Ті, хто був знайомим безпосередньо із Сергієм Русіновим, заявили, що вимагають об’єктивного розслідування ситуації, під час якої загинули 5 людей. Крім того, учасники мітингу висунули вимогу не затягувати та віддати тіло Сергія Русінова для належного поховання цього ветерана.

В коментарі для ТСН.ua молодший син Сергія Русінова, Антон, розповів наступне: «Є чутки, що тіло віддавати не хочуть для похорону. Для похорону з честю. Але точна інформація мені не відома».

До цього Антон Русінов додав, що був вражений позицією частини суспільства, яка таким чином згадала те, що його батько у недалекому минулому захищав Україну в зоні бойових дій.

Версії стрілянини: що відомо

Після того, як сталася стрілянина, у соцмережах з’явився допис Ярослава Нищика, де автор зазначав, що раніше разом служив із Сергієм Русіновим.

Ярослав Нищик припустив, що Русінов мав особистий конфлікт із місцевим депутатом Віталієм Сторожуком. Під час конфлікту начебто мав місце підрив автівки депутата.

Водночас останній після того, як його ім`я зазначили у прив`язці до цієї трагедії, опублікував на своїй сторінці допис, у якому зазначив, що відкритий до співпраці з правоохоронним органами та дію винятково в межах законодавства, а будь-які публічні спекуляції, припущення або звинувачення, що поширюються у соціальних мережах, не мають жодного процесуального значення та лише шкодять встановленню об`єктивної істини.

Крім того, у соцмережах окремі користувачі висунули версію, що сам конфлікт між Сергієм Русіновим та Сторожуком міг виникнути начебто через земельний пай, який Русінов отримав як військовослужбовець, але отримав начебто за тієї умови, що згодом передасть землю депутатові. Офіційних підтверджень чи спростувань цього припущення поки не звучало.

За офіційними даними поліції, правоохоронці встановлювали причетність Русінова до вчинення замаху на вбивство (начебто був причетний до підриву автомобіля депутата), а під час цих дій він відкрив по них прицільний вогонь, після чого був ліквідований спецпризначенцями.

Як уточнили джерела ТСН.ua у правоохоронних органах, люди, які на вихідних прийшли висловити свою позицію щодо ветерана Сергія Русінова у Черкасах, обіцяли вийти на таку акцію ще раз на цьому тижні.

Трагедія на Черкащині: що відомо

27 січня поліція Черкащини повідомила, що під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення замаху на вбивство, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю. Загинули четверо поліцейських, одного з правохоронців було поранено

Також син стрільця зробив гучну заяву. Він припускає, що це стало наслідком конфлікту з одним з місцевих депутатів начебто через земельні питання.

У сільській раді кажуть, що їм дуже жаль і поліцейських, і ветерана. Там розповіли, що коли розпочалася повномасштабна війна, підозрюваний пішов служити. Повернувся близько року тому через поранення.

Біля Черкаської обласної військової адміністрації Черкас ветерани на акції протесту вимагали об’єктивного розслідування та притягнення до відповідальності причетних до трагедії у селі Нехворощ, коли загинуло четверо поліцейських та ветеран Сергій Русінов.