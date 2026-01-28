Розстріл 4 поліцейських на Черкащині: син стрільця зробив гучну заяву

Нападником на поліцейських виявився 59-річний мешканець Черкащини / © ТСН

Стали відомі нові подробиці стрілянини, під час якої на Черкащині під час виконання службових обов`язків загинули четверо поліцейських.

За даними поліції Черкаської області, фігурант кримінального провадження, який розшукувався за вчинення замаху на вбивство, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Внаслідок цього чотири поліцейських загинули, один був поранений. Наймолодшому з правоохоронців, Денису Половинці, було 22 роки, найстаршому, Олександру Флорінському, — 41. Він був учасником бойових дій. Двом іншим, Сергію Сафронову та Володимиру Бойку, — 36 та 37 років. Останній теж був учасником бойових дій. Сам вбивця був ліквідований спецпризначенцями. У поліцейських, які загинули, без батьків залишилися діти, зокрема і маленькі.

«Прощання з нашими колегами заплановано на завтра. Відомо, що стрілок відкрив вогонь спочатку по автівці, у якій були офіцери громади, а потім по машині, де перебували спецпризначенці. За попередньою інформацією, у стрілка був трофейний російський автомат», — розповіли ТСН.ua джерела серед правоохоронців.

Поліцейські, які загинули під час виконання службових обов’язків. Фото: ГУНП в Черкаській області

Що кажуть про «черкаського стрілка» сусіди

На Черкащині представники місцевого самоврядування в коментарі для ТСН.ua розповіли, що вбивцею виявився колишній військовослужбовець, 59-річний Сергій Русінов.

«Ми всі в шоці від того, що сталося. Сергій проживав сам, пройшов через горнило війни. Мав земельний пай, де вирощував, здається, полуницю. Наскільки знаю, мав певні проблеми зі здоров’ям. Один з його синів служить. Невимовно шкода поліцейських, які загинули. Кажуть, що це були гарні люди. Але шкода і Сергія. Наскільки знаю, декілька років тому він розлучився з дружиною, потім мешкав з іншою жінкою. Останнім часом проживав сам. Коли розпочалася повномасштабна війна, то пішов служити. Повернувся близько року тому. Можливо, був поранений», — розповіла нам одна з представниць місцевої сільської ради.

Автомати, які були знайдені в помешканні нападника. Фото: Нацполіція

Водночас вона каже, що казати про власні версії стрілянини утримається.

Вбивство поліцейських на Черкащині: що каже син стрілка

Молодший син Сергія Русінова у коментарі для ТСН.ua розповів наступне: «Я з батьком не спілкувався 22 роки. Як батька мені його не шкода. У мене немає співчуття. Але те, як він захищав державу — за це я його поважаю».

На питання про те, через що саме сталась трагедія, молодший син Сергія Русінова відповів, що припускає, що це стало наслідком конфлікту з одним з місцевих депутатів начебто через земельні питання.

«Але точних фактів я не знаю. Батько не дав поставити себе на коліна. Треба ретельно розслідувати все це», — резюмував чоловік.

Версії стрілянини на Черкащині

Своє чергою, у соцмережах цими днями з`явився допис Ярослава Нищика, де автор зазначає, що раніше разом служив із Сергієм Русіновим.

Ярослав Нищик припустив, що Русінов мав особистий конфлікт із місцевим депутатом Віталієм Сторожуком. Під час конфлікту начебто мав місце підрив автівки депутата.

Водночас останній після того, як його ім`я зазначили у прив`язці до цієї трагедії, опублікував на своїй сторінці допис, у якому зазначив: «У зв`язку з трагічними подіями, що сталися останніми днями, вважаю за необхідне зробити коротку публічну заяву. Триває досудове розслідування. Я перебуваю в Україні, відкритий до співпраці з правоохоронним органами та дію виключно в межах чинного законодавства. Будь-які публічні спекуляції, припущення або звинувачення, що поширюються у соціальних мережах, не мають жодного процесуального значення та лише шкодять встановленню об`єктивної істини. Остаточні висновки щодо цієї трагедії може робити виключно слідство і суд. Саме на це я і розраховую».

Розстріл поліцейських: що відомо

Вчора, 27 січня, поліція Черкащини повідомила, що під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення замаху на вбивство, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю. Загинули чотири поліцейських, одного з правохоронців було поранено.

Трагедія сталася в селі Нехворощ Черкаського району. За даними правоохоронців, поліцейські проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого мешканця до тяжкого злочину, вчиненого минулого року. Побачивши правоохоронців, чоловік втік з місця проживання, взявши із собою автоматичну зброю, та сховався у лісі.

Під час заходів із розшуку та затримання, зловмисник відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок цього четверо правоохоронців загинули, п’ятого госпіталізовано з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці.

«Зловмисник — місцевий мешканець, 1967 року народження. Під час обшуку в його домоволодінні вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини», — повідомили у поліції.