Розстріл колони цивільних: за ексгумований рештками на Харківщині не можна визначити навіть стать

На Харківщині завершили ексгумацію тіл убитих росіянами людей, яких у квітні минулого року загарбники розстріляли з БТРів - кулеметами та автоматами - в двох мікроавтобусах. Попередньо - 13 людей були поранені, щонайменше шестеро загинули, серед них може бути дитина, йдеться в ТСН.

“Написано було діти, люди. Ми коли приїхали забирать, вони догорали, автобуси. На вікнах - діти, люди. Двома пожежними машинами ми вивезли 10 людей, здається, а може й більше. Я вісім забрав і напарник мій важко поранених жінок забирав на ношах. Їх було дуже багато - БТРів. По всій дорозі стояли, ще така ж колона танків. Це усе треба було почекати поки вони пройдуть. І ми не могли забрать їх. Колона йшла”, - пригадує водій пожежної частини Андрій Савченко.

За даними поліції, цивільна колона з легковиків та двох автобусів їхала з Дніпра через селище Борова до окупованого Сватова. З БТРів та автоматів росіяни обстріляли останні два буси. “В мікроавтобусах ще є рештки. Рештки загиблих. За словами очевидців, потім ці автомобілі були підпалені. Експерти-балісти фіксують, що був вибух всередині автомобіля. Тому що є вихідні отвори”, - кажуть в поліції.

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Наступного ж дня після розстрілу цивільних - 15 квітня - росіяни окупували селище Борова і почали поширювати свої фейки. “Ми не можемо сказати точну кількість осіб оскільки тіла довгий проміжок часу знаходяться в цих автобусах. Їх російські військові не дозволяли поховати, не дозволяли наближатися до цих автобусів і ходили по домівках місцевих і розповсюджували чутки, наче це українські військові здійснили розстріл колони”, - розповідає речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

На місцевому цвинтарі правоохоронці викопують рештки приблизно шести загиблих. Замість домовин - чорні пакети, в яких обгорілі останки. Їх місцеві змогли поховати лише через місяць після розстрілу. В одному пакеті можуть бути рештки тіл кількох людей. “Не давали дозволу на поховання. І вони близько місяця тут були, 11 травня я їх там виявив і вирішив… Ми з друзями їх поряд на цвинтарі поховали”, - каже мешканець селища Олександр.

Правоохоронці проводять ексгумації решток, аби встановити особи загиблих. Адже нині невідома навіть стать похованих. За даними слідства, серед вбитих може бути дитина. Тіло ще однієї загиблої поховали на подвір’ї місцевої лікарні. 67-річна жінка померла вже тут. Рятувальники доправили її у вкрай тяжкому стані, медики врятувати не змогли.

За попередніми даними, внаслідок трагедії загинули щонайменше шестеро людей, ще тринадцятеро були поранені. Нині правоохоронці намагаються відшукати свідків події, аби встановити усі деталі злочину росіян.

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