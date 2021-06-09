Розстріл подружжя в Житомирській області: лікарям не вдалося врятувати поранену жінку

Підозрюваний у вбивстві вже під вартою.

Вранці у житомирській лікарні померла 39-річна жінка з вогнепальними пораненнями, яку напередодні привезли з села Грубське.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Хату, де жило подружжя з донькою-підлітком, обстріляли в ніч проти 8 червня. Дитина не постраждала, вона спала у віддаленій кімнаті. А от чоловік від отриманих поранень помер на місці, за життя жінки понад добу боролися медики. Втім, поранення були надто тяжкі, о шостій ранку вона померла.

Відомо, що чоловік нещодавно їздив на заробітки до Польщі, його дружина займалась господарством. Попередньою версією вбивства копи називали борги подружжя і це підтвердилось.

По гарячих слідах поліція розшукала стрільця. Ним виявився 59-річний мешканець сусіднього села. За його словами, подружжя взяло у нього в борг 23 тисячі доларів і не віддавало. Підозрюваний нині під вартою.

Новини України: у лікарні померла жінка, хату якої обстріляли в ніч з 7 на 8 червня

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