Розстріл поліцейських на Вінниччині: у прокуратурі розповіли, що відомо на зараз

Правоохоронці виявили автівку, якою переміщалися підозрювані, зазначив Олексій Рихлюк і додав, що ці чоловіки є військовослужбовцями ЗСУ.

На території Вінницької області виявлено автівку, якою переміщалися підозрювані особи у розстрілі поліцейських.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

"Також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які належать до військового майна. Наразі на території Вінницької та суміжних областей проводиться ряд слідчих розшукових дій з метою встановлення місцеперебування цих осіб... Я можу зазначити, що ці особи є військовослужбовцями Збройних сил України. Крім того, хочу звернутися до населення і якщо будь-які особи мають якусь важливу інформацію, прошу зателефонувати за номером 102", – сказав Рихлюк.

Вбивство поліцейського: що відомо про нападників

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одного вбили, іншого – поранили! На Вінниччині нападники відкрили вогонь по поліцейських

У Мережі з'явилися відео з нападниками на правоохоронців. Згодом поширилася інформація, що вони - військовослужбовці 28 ОМБр, що дислокується на Одещині. Видання "Думская" писало, що це - 26-річний Віталій Василака та його 51-річний батько Валерій Василака.Обидва - уродженці села Чорномін Тульчинського району Вінницької області.

Керівництво 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу спростувало інформацію щодо проходження служби двох чоловіків-нападників у їхній бригаді.

Тим часом в ОК "Південь" підтвердили, що нападники – військові. Втім, підозрювані вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр.

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