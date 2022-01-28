Розстріл солдатів у Дніпрі: Артемія Рябчука привезли до суду у формі Нацгвардії (відео)

Розстріл солдатів у Дніпрі: Артемія Рябчука привезли до суду у формі Нацгвардії (відео)

Хлопець одягнений у форму Національної гвардії.

Артемія Рябчука, який розстріляв караул військовослужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі, 28 січня привезли до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська з місця події.

Підозрюваного у вбивстві чотирьох нацгвардійців та робітниці заводу привезли до суду одягненого у форму Національної гвардії. Засідання розпочнеться о 16:00 у Кіровському районному суді. Слідчі проситимуть арешт без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

ТСН

Нацгвардійця, що розстріляв товаришів по службі, доправили на суд

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