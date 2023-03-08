Розстріл українського військового за "Слава Україні!": Данілов зробив заяву (відео)

Данілов відреагував на відео із розстрілом українського Героя і зауважив, що в нашій країні мільйони Героїв.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував оприлюднене відео з розстрілом українського захисника окупантами після його слів "Слава Україні" і закликав дочекатися остаточного з'ясування прізвища та імені цього Героя.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

Данілов наголосив, що розстріл беззбройного українського військовополоненого - чергове "підтвердження того, що росіяни — нелюди".

"Це ще одне підтвердження того, що росіяни — нелюди, для яких життя людини нічого не варте. Людина без зброї, яка не могла чинити опір, була застрелена тільки за те, що сказала "Слава Україні". Таких героїв в нашій країні мільйони. Росіяни просто не розуміють, чому ми виборюємо свободу. Я впевнений, що на місці цього героя дуже багато чоловіків вчинили б так само", - сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО додав, що після офіційного з'ясування особи загиблого його "обов'язково з боку держави відзначать".

Нагадаємо, 6 березня у Мережі опублікували відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти відкрили вогонь по українцю після його слів: "Слава Україні!" Де і коли знято відео, наразі невідомо.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав відео страти бійця ЗСУ міжнародним партнерам та омбудсманам із різних країн світу. Лубінець наголосив, що мета України, як і всього демократичного світу, – притягнення РФ до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде вбивць.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу полоненого відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.

Читайте також: