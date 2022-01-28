Розстріл військових у Дніпрі: поранені починають самостійно дихати і їх переводять із реанімації

Оптимістично лікарі сприймають і стан найважчої із поранених

Солдату-строковику, який напередодні у Дніпрі розстріляв товаришів по службі, сьогодні мають обрати запобіжний захід. Прокурори проситимуть арешт без права внесення застави. Двадцятирічному Артемію Рябчуку, який убив п’ятьох людей і ще стількох тяжко поранив, загрожує довічне ув’язнення. Серед жертв стрілянини - четверо військових та одна цивільна - чергова на прохідній. Їхнім родинам держава виплатить по мільйону 800 тисяч гривень. Компенсації отримають також п'ятеро потерпілих. Наразі їх рятують у двох лікарнях Дніпра. Для них уже другу добу поспіль небайдужі здають кров.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Усі поранені живі, стан стабільний. Медики обережні з прогнозами, проте за добу вже є підстави для оптимізму. Двох поранених переводять з реанімації до відділень. Третій почав почав дихати самостійно. І обнадійлива новина щодо 22-річної Жанни Шаровоі, що була в найтяжчому стані, вона прийшла до тями в реанімації. Вона на апараті штучної вентиляції легенів, але їй кращає. ЇЇ зараз вчергове оперують. Нападник тричі вистрілив в дівчину. Як сам зізнався, аби військова не подала сигнал тривоги. Медики кажуть, найтяжчим є поранення черевної порожнини. Також є кульове поранення хребта. Дівчина втратила три літри крові.

«Вона відкриває очі, хоче розмовляти. Трубка вентиляційна поки заважає. Вона на апараті, але ми маємо стабілізацію і робимо все можливе, щоб вони одужали. Тільки Жанні перелили чотири з половиною літри крові. Всім іншим - в сумі дванадцять літрів», - розповідає генеральний директор обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

Розстріл у Дніпрі: небайдужі другу добу здають кров для поранених

До обласної лікарні Мечникова вже прийшли десятки небайдужих, аби здати кров для поранених. Загалом записалося близько сотні людей. Здебільшого це нацгвардійці, проте чимало звичайних містян, яких сколихнула ця трагедія. Тут розгорнули спеціальні кімнати для забору, аби прийняти якомога більше донорів. Також люди звідучора приходять до обласної станції переливання крові.

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