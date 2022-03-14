Розстріл журналістів зі США в Ірпені: іноземці, попри небезпеку, знімали евакуацію населення, щоб показати світу

Зафільмувати евакуацію в Ірпені наважилися двоє іноземців. Один із них загинув.

У передмісті Києва російські військові відкрили вогонь по знімальній групі зі Сполучених Штатів, повідомляють у поліції. Журналісти хотіли відзняти, як відбувається евакуація мирного населення. Один із них загинув, інший у лікарні.

Про це повідомляє ТСН.

Переправа з Ірпеня в бік Києва — найбільш насичений шлях евакуації, і один з найнебезпечніших. Беззбройні люди, що йдуть цим коридором, щодня піддаються обстрілам з боку росіян (місто частково належить їм). Зафільмувати евакуацію ще там, у місті, наважуться двоє іноземців. Та не виходить — уже з лікарні розповідає поранений 46-річний журналіст зі США Хуан Дієго Арредондо.

Журналіст зі США: "Ми перейшли один міст в Ірпені, для того, щоб знімати евакуацію людей. Сіли в машину. Нам хтось запропонував перевезти нас до іншого моста. Ми проїжджали через блокпост і по нас почали стріляти. Тож водій розвернувся, але вони продовжили стріляти. Мого друга Брен Рено підстрелили, я й не зрозумів, що до чого".

ТСН: "А хто вас сюди привіз?

Журналіст зі США: "Я не знаю, напевно "швидка".

З двома пораненнями, одне з яких осколкове, його доставили в "Охматдит", і одразу прооперували.

"Наразі він прооперований, стабільний, в свідомості, перебуває в палаті. Це і є той момент удачі, коли поранення не призвело до критичних крововтрат", — зазначає координатор штабу "Охматдиту" Андрій Висоцький.

Крім Дієго Арредондо в автомобілі було ще двоє людей: водій-українець, теж госпіталізований, та другий американський журналіст — Бренто Рено, який не вижив і загинув від попадання в голову ворожої кулі.

Російські військові відкрили вогонь по знімальній групі зі Сполучених Штатів

Шансів, кажуть у поліції, не було. 51-річний кореспондент помер миттєво. При собі він посвідчення журналіста The New York Times. У виданні висловили співчуття родині загиблого. І уточнили, що редакційних завдань від них не мав, видання не співпрацювало з ним кілька років.

Згодом стало відомо, що вбитий в Ірпені журналіст працював у TIME над проєктом про глобальну кризу біженців.

Брентон Рено був не лише журналістом а й режисер документальних фільмів. Був удостоєний премії Пібоді, продюсував фільми для HBO, NBC, Discovery, Vice News. Бував у гарячих точках Афганістану, Іраку, Гаїті. Висвітлюючи насильство наркокартеля у Мексиці. До України прибув з товаришем Хуаном Арредондо, який досі нічого не знає про загибель свого товариша та колеги.

Загиблий у Ірпені американський журналіст готував фільм про біженців для журналу "Time"

А у Каховському районі на Херсонщині за один день зникло двоє людей.

Напередодні вийшов з дому і не повернувся журналіст Олег Батурин. За словами дружини, він ішов на зустріч зі знайомим на кілька хвилин. Телефон та документи з собою не взяв. За даними слідства, до його зникнення можуть бути причетні російські військові.

З учорашнього ранку нічого не відомо про громадського діяча та ветерана АТО Сергія Цигіпу з Нової Каховки. Олег та Сергій відомі своєю патріотичною позицією. У соцмережах розповідали про реальний стан справ у Каховському районі під час окупації, про життя розгромлених сіл та міст. І патрулювали вулиці разом з місцевими активістами. На їхніх сторінках є контакти, куди можна повідомити інформацію про зниклих.

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