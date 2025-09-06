Розстрільні списки ворога: генерал розвідки повідомив, чи був у них Андрій Парубій

Андрій Парубій / © ТСН

Російська пропаганда від 2014 року називала Андрія Парубія особистим ворогом Путіна. Безумовно, він перебував у розстрільних списках ворога.

Про це повідомив начальник ГУР МОУ (2015-2016), Голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у програмі Наталії Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-каналі та пояснив, як формуються такі списки.

«Відповідальна за складання таких списків Федеральна служба безпеки Росії, яка формує такі списки, вербує агентуру, а далі підключається ГРУ. Проведення диверсій, вибухів. Використовуються кримінальні злочинні угруповання або приватні компанії… У випадку Парубія була завербована людина, яка була зацікавлена мала особистий мотив, знайти тіло загиблого сина. Була передана зброя, інструктаж», — розповів генерал

Відповідаючи на запитання, чи бачив він ці списки, Кондратюк сказав, що знав про те, що ці списки були відомі іноземним партнерам і вони розвідку попереджали.

«По суті списки складалися по кожному регіону, кожній області і там були не лише колишні герої Майдану, була практично частина населення, люди якісного впливу, авторитету, які стояли на засадах української державності, вони попадали одразу в усі списки. Військові теж є в цих списках. Генералітет, очевидно, теж міг бути. Журналісти були там в першу чергу. Олігархи, вони вміють зі всіма домовлятися», — пояснив він.

Також генерал розвідки розповів, чи є подібні списки ліквідації ворогів у Головного управління розвідки України, у СБУ, і чи має ліквідація ворогів погоджуватися на найвищому рівні.

«Така робота ведеться. Відповідальність не завжди може наступити юридично. І коли є можливість дотягнутися правосуддю, Україна використовує всі можливості, щоб такий ворог перестав існувати», — наголосив Валерій Кондратюк.

Що передувало

Нагадаємо, 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово», застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і «ретельно підготовлене».

Очільник МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія у Хмельницькій області.

Під час допиту підозрюваний зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

2 вересня на суді підозрюваний заявив, що пішов на злочин з метою помсти українській владі.