Розстріляли цивільних в авто та не дали забрати важкопоранених в Ірпені: поліція зясувала імена трьох російських військових

У Нацполіції повідомили про підозру трьом окупантам, які розстрілювали цивільних на Київщині.

Рік тому, п’ятого та шостого березня російські війська зайшли на околиці Ірпеня та почали масово вбивати. Жертвами ставали звичайні перехожі і люди з колон евакуації. До роковин цих страшних подій – Нацполіція оприлюднила їхню хронологію.

Про це повідомляє ТСН.

На околицях Ірпеня поліцейські крок за кроком відновлюють послідовність російських звірств в передмісті столиці. Докази: вилучені речі, фотографії і відео, а ще - розповіді очевидців. Того дня українців розстрілювали масово. Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з міста, але натомість стали мішенню загарбників. Моторошні розповіді потерпілих – поліцейські впродовж року фіксували на камеру. По крупицях збирали повну картину подій. Відомо: до когось з українців росіяни застосовували тортури, у когось вбили рідних, або просто розстрілювали в авто.

Зокрема, мешканці одного з житлових комплексів Ірпеня організували евакуаційну колону. Назбиралося з понад 10 авто.

В першу машину росіяни кинули гранату. Інші автівки з колони – опинилися в пастці.

Загиблі є в кожній з автівок колони евакуації.

На кадри очевидців важко дивитись - на розбитих вікнах шматками звисають прострелені аркуші з написами ДІТИ.

Через деякий час – російські військові вирішили відпустити людей які лишилися живі. Але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених.

Загалом лише на двох вулицях і лише за два дні розстріляли десяток цивільних авто. Загинули 9 людей, ще 12 отримали поранення. Імена трьох російських вбивць і повну про них інформація з фотографіями і доказами – слідству відомі. Вказаним особам наразі повідомлено про підозру. А саме – порушення принципів та звичаїв війни.

Дані ще 20 російських катів нині опрацьовують. Завдання правоохоронців – відшукати всіх воєнних злочинців і притягнути їх до відповідальності як в українських, так і в міжнародних судах.

Нагадаємо, що у березні 2023 року ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів.

Додамо, що на зруйнованому мосту через Ірпінь планують збудувати меморіал. Проте проєкт отримав багато критики.

Зауважимо, що одного ірпінця 4 рази розстрілювали на блокпостах, але він продовжував евакуйовувати людей. Чоловік вижив і вивіз понад сотню мешканців з окупації на легковій машині.

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