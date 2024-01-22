Розстріляв поліцейських і двох жінок через дріб'язкову відмову: нові подробиці трагедії в Лимані

За інформацією джерел ТСН.ua, нацгвардієць хотів, щоб одна з жінок когось до себе підселила. Але жінка відмовлялася.

Стали відомі нові подробиці резонансного розстрілу двох поліцейських і двох цивільних жінок у Лимані на Донеччині. Як відомо, в цьому гучному вбивстві підозрюється військовослужбовець.

"За попередніми даними, йдеться про мобілізованого військовослужбовця, який був у нетверезому стані. Військовий хотів, щоб одна з жінок, пенсіонерка, який близько 90 років, когось до себе підселила. Але жінка відмовлялася, після чого виник конфлікт і сталося вбивство", – повідомили ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше про обставини вбивства офіційно повідомила пресслужба ДБР.

"Вранці 21 січня 2024 року в місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час із поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її доньки", – повідомило ДБР.

Підозрюваного було затримано по гарячих слідах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Військовослужбовцеві загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині військовий застрелив заступникав командира роти, а потім укоротив собі віку.

В жовтні 2023 року в Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

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