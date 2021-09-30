Розстрілювали і відрубували голови: наркокартелі влаштували масштабні розбірки в еквадорській в’язниці

Поранення отримали ще 80 людей.

В Еквадорі, в одній із найбільших тюрем країни, сталася масштабна стрілянина. Щонайменше 116 в'язнів загинули і ще близько восьми десятків - отримали поранення.

Про це йдеться в ТСН.14.00

«Він телефонує звідти. Каже: сестро, вони нас вбивають. Дзвони в поліцію, хай заходять в блок 5. А де копи? Тупцюють тут. Він мій брат, він не собака якийсь», - під стінами в’язниці розповідає сестра одного із в’язнів.

Хаос всередині і ззовні однієї з найбільших в’язниць Еквадора - Літораль. Родичі ув’язнених намагаються затримувати поліцейські машини. Доки правоохоронці планують, як заходити до тюрми - в ній іде війна між в’язнями з двох наркокартелів: мексиканського «Лос Лобос» та місцевого «Лос Чонерос».

«Через тих інших в’язнів гинуть наші рідні. Заберіть їх звідти. Заберіть кудись інде», - просять у поліції рідні.

«Коли поліцейські зайшли, в них стріляли з пістолетів, револьверів, гвинтівок, але поліція професійно захищалася, не використовуючи вогнепальної зброї, ми стріляли гумовими кулями, аби не завдавати серйозної шкоди», - пояснює командир національної поліції Еквадора Фаусто Буенаньйо.

Лише за кілька годин поліція спромоглася повернути контроль над в’язницею. І підрахувати жертви бандитського заколоту. Загинуло 116 людей, десятьох знайшли з відрубаними головами. Поранених - більше восьми десятків.

Новини світу: у буцегарні Еквадору через стрілянину загинули щонайменше 116 в'язнів

Президент ще в липні запровадив у всіх тюрмах країни надзвичайний стан, але він не допоміг.

Розташований між Колумбією і Перу - найбільшими світовими постачальниками кокаїну, Еквадор - ключова транзитна точка на шляху наркотика до Сполучених Штатів та Європи. Тільки за останні пів року місцеві правоохоронці вилучили 116 тон кокаїну - стільки ж, скільки за весь минулий рік.

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