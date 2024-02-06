"Розтанули" мільйони гривень: у Києві четвертий місяць не платять зарплату у дитячі інфекційній лікарні

В НСЗУ пояснили, хто розпоряджається фінансами лікарів і призначає керівників медичних закладів.

У Києві спалахнув скандал через невиплату зарплат медикам. Вже чотири місяці працівники КНП "Київська міська дитяча інфекційна лікарня" не отримують зароблені кошти.

Про це сайту ТСН.ua розповіли лікарі. Через невиплати багато медперсоналу вже звільнилося. Хоча лікарня продовжує свою роботу.

Залишили без грошей та реанімації

"Першими розбіглися працівники реанімації, тобто у дитячій інфекційній лікарні її вже не існує! І це за умов, коли у нас спалах коронавірусу та грипу і є багато хворих у важкому стані", - розповідає на умовах анонімності один з медиків.

Лікарі кажуть, що змушені шукати іншу роботу, бо вже четвертий місяць не отримують кошти.

"Якщо так піде далі, то киянам доведеться возити дітей з інфекційною патологією на лікування до інших обласних центрів. Але це ж не припустимо для Києва! У реанімації інфекційної лікарні виходжували діток ще без імені, яким було 25 днів від народження. А що тепер робити, коли фахівці пішли? Адже потрібно знати, як лікувати таких крихіток, як до них елементарно підійти та зробити якусь маніпуляцію", - розповідають медики.

Вони додають, що лікувальний заклад, ще й оштрафували за непрацюючу реанімацію. А проблеми почалися, коли колишній керівник лікарні виїхала за кордон.

Медики чотри місяці не отримують кошти / Фото: Держприкордонслужба України

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому медикам не виплачують зарплату і хто має за це відповідати.

Нова виконувачка обов’язків директорки лікарні відмовилася спілкуватися з журналістом ТСН.ua, зазначивши, що на це має бути дозвіл від керівництва Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Не змогли пояснити ситуацію і у самому Департаменті, куди ми ще тиждень тому відправили інформаційний запит.

Єдине, що нам змогли пояснити у Департаменті охорони здоров’я КМДА, кошти лікарня отримує не з міського бюджету, а від Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мовляв, у них і потрібно запитувати.

Що кажуть в НСЗУ

Сайт ТСН.ua звернувся до керівництва Національної служби здоров’я України з проханням прокоментувати скандал, який спалахнув навколо лікарні. Ось що відповіли на наші питання:

– Працівники КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" вже четвертий місяць не отримують заробітну плату. Яка причина невиплати медикам, адже медичний заклад фінансується НСЗУ?

– Національна служба здоров’я України повністю виконала свої зобов’язання за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, який був укладений у 2023 році, та здійснила оплату за медичні послуги КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" на загальну суму 21 млн 825 тис. 085 грн.

НСЗУ є закупівельником медичних послуг та сплачує лікарням кошти відповідно до укладених договорів / колаж ТСН.ua

Лікарня сама розпоряджається коштами

Заклади охорони здоров’я, які уклали договір з НСЗУ, є автономними, тобто самостійними щодо питань розпорядження коштами, які вони отримують за надання послуг з медичного обслуговування населення, та витрачають кошти відповідно до встановленого законодавством порядку та фінансового плану, який затверджується його власником.

Тобто, кожен суб’єкт господарювання, у тому числі комунальні підприємства – заклади охорони здоров’я, самостійно, відповідно до законодавства, визначає напрями використання коштів, зокрема на оплату праці.

До компетенції НСЗУ не належить питання регулювання господарської діяльності закладів охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.

Скільки коштів отримала лікарня?

Оплати КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" у 2023 році у розрізі місяців:

січень – 2,8 млн

лютий – 2,8 млн

березень – 2,8 млн

квітень – 1,7 млн

травень – 1,7 млн

червень – 1,6 млн

липень – 1,3 млн

серпень – 1,5 млн

вересень – 1,4 млн

жовтень – 1,7 млн

листопад – 1,3 млн

грудень – 1,1 млн.

А також днями заклад має отримати згідно звіту за грудень ще 669 266 грн.

Договір на три пакети від НСЗУ

У 2023 році КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" мала договір з НСЗУ на три пакети:

1. “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”

2. “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”

3. “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях” (з січня по березень 2023)

Відповідно до специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за пакетом “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях” заклад зокрема має надавати допомогу при інфекційних захворюваннях.

Які вимоги до надавачів медичних послуг

Для укладення договору за програмою медичних гарантій надавачі медичних послуг мають відповідати мінімальним вимогам: мати необхідний медичний персонал, обладнання тощо, які забезпечуватимуть надання медичних послуг згідно з договором.

НСЗУ укладає договори на зазначений пакет із закладами, які визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними/військовими адміністраціями.

Чому та хто зупинив оплату?

За січень-березень 2023 року НСЗУ здійснила оплати лікарні за пакетом “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях” на загальну суму 3 160 530 грн.

А з квітня 2023 року оплати за цим пакетом НСЗУ не здійснювала, що було пов’язано з надходженням до НСЗУ листів від КМВА та Департаменту охорони здоров’я КМДА щодо невідповідності закладу умовам закупівлі медичних послуг за цим пакетом та необхідності виключення закладу з переліку надавачів медичних послуг за вказаним пакетом.

Для укладення договору на 2024 рік КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" було подано пропозиції про укладення договору за двома пакетами медичних послуг. Відповідно до поданих пропозицій укладено договір за пакетом медичних послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", і найближчим часом заклад отримає договір за пакетом медичних послуг "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій".

Які борги має лікарня?

Щодо заборгованості по заробітній платі. Заклад не надав звіт про заборгованість по заробітній платі за грудень.

Згідно зі звітом закладу за листопад, станом на 1 грудня 2023 року заборгованість по заробітній платі склала 1 343 186 грн.

Заборгованість перед керівником закладу – 13 817 грн, перед керівниками структурних підрозділів – 149 689 грн, перед лікарями – 256 615 грн, перед середнім медперсоналом – 580 248 грн, перед молодшим медперсоналом – 175 450 грн, перед іншими працівниками – 167 366 грн.

Скільки отримує персонал?

Інформація щодо стану нарахування заробітної плати згідно зі звітами, які подає заклад до НСЗУ. Середня заробітна плата керівника – 35 800 грн, керівник структурного підрозділу – 52 681 грн, лікарі – 17 578 грн, середній медперсонал – 20 376 грн, молодший медперсонал – 9 856 грн, інші працівники – 16 366 грн.

В НСЗУ пояснили ситуацію, яка склалася навколо дитячої інфекційної лікарні / колаж ТСН.ua

Наголошуємо, що заклади, які підписують договір з НСЗУ, є автономізованими, тобто незалежними суб’єктами господарювання. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними постановами, зараз є відповідальністю адміністрації лікарні.

Тому головний лікар повинен раціонально та справедливо розпоряджатися коштами лікарні згідно з фінансовим планом. Гроші перш за все повинні йти на закупівлю ліків, витратних матеріалів, оплату праці робітників.

– А яка причина закриття реанімаційного відділення лікарні?

– НСЗУ не має впливу на закриття чи відкриття відділень у лікарнях. Таке рішення ухвалює керівник медичного закладу.

Все залежить від ефективності керівника закладу / Фото: УНІАН

Хто зможе лікувати дітей

– Де мають у Києві рятувати хворих діток, особливо маленьких, які зараз масово хворіють на вірусні інфекції?

– Лікування дітей від хвороб в стаціонарних умовах, спричинених вірусними інфекціями, відбувається у медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетами: “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій” та “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях”.

Маршрут пацієнтів з інфекційними захворюваннями, яким показано лікування в стаціонарних умовах – це зона відповідальності департаментів охорони здоров’я.

На пакет “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій” в Києві очікують проєкт договору 44 заклади.

За пакетом “Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях” – 13 закладів очікують проєкт договору та два – на розгляді.

Серед них дитячі медичні заклади, зокрема:

• КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1" та КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2" – мають договір на обидва зазначених пакети.

Договори на стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій очікують:

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня"

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом’янського району"

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району"

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 3 Солом’янського району"

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району"

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2"

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району"

КНП "Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району"

Медичний заклад повинен скласти фінансовий план та виконувати його / Фото: УНІАН

Все залежить від керівника закладу

– Як можна виправити цю ситуацію з зарплатами лікарні, адже це неприбутковий медичний заклад і фінансується НСЗУ?

– НСЗУ є закупівельником медичних послуг та сплачує лікарням кошти відповідно до укладених договорів за надані медичні послуги. Медзаклади, відповідно до спроможності та відповідності вимогам, щороку подають пропозиції про укладення договору за пакетами послуг.

Перед поданням пропозицій на контрактування у керівника медзакладу є можливість визначити орієнтовну суму договору завдяки спеціальному калькулятору, розробленому НСЗУ для надавачів медпослуг. Таким чином адміністрація лікарні може спрогнозувати свої доходи протягом року та скласти фінансовий план діяльності.

Тож медичний заклад як неприбуткове підприємство, заробляє кошти, розпоряджається ними згідно з фінансовим планом. Від стратегії розвитку, яку обере керівник лікарні, та спроможності скласти реальний фінансовий план і виконати його, залежить успішність лікарні та зарплати працівників. Своєю чергою, призначення ефективного очільника закладу – це відповідальність місцевої влади.

Адже власником комунальних медичних закладів є місцеві органи влади. Саме вони відповідають за утримання закладу, призначають і звільняють директора медзакладу та відповідають за його ефективність на посаді.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що "діти задихаються в лікарнях": яка хвороба атакує Київ і чому не закривають школи.

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