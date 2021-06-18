Розумне медичне крісло і летюче таксі: у Парижі відкрилася технологічна виставка

Розумне крісло має 26 параметрів.

У Парижі відкрилася величезна технологічна виставка, головними експонатами якої є розумне крісло та летюче таксі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Однією з найбільших цікавинок виставки є французька розробка: медичне крісло, яке лише за шість хвилин визначає стан здоров’я пацієнта. Це 26 параметрів, зокрема рівень кисню, тиск, показники серця, індекс маси тіла.

Всі дані надходять до застосунку, і на прийомі у лікаря можна зекономити час.

Ще один популярний стенд – із летючим таксі китайського виробництва. Це маленький електричний гелікоптер, розрахований на двох людей. Він не потребує пілота, розганяється до 130 км/год й долає на одному заряді 35 км. Таке таксі вже випробовують в двох десятках європейських міст.

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Новини світу: на паризькій виставці представлено медичне крісло, яке визначає стан здоров'я

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