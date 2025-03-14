Розваги, які перетворюються на трагедію: діти горять живцем на дахах електричок

Розваги, які перетворюються на трагедію. Напередодні у столиці підлітка вдарило струмом на даху електрички, внаслідок чого він отримав важкі опіки. На щастя юнака врятували і наразі він у лікарні. Втім схожих випадків в різних областях України поліція останнім часом фіксувала уже кілька.

Тож чому попри небезпеку, молодь нехтує застереженнями і що саме стає причиною таких смертельних розваг, розбиралася кореспондентка ТСН Аліна Лісова у сюжеті.

Ось таке відео на даху електрички, яка рухається, за момент до трагедії знімає ймовірно той самий юнак, якого за мить вдарило струмом.



Згодом з'являються шокуючі кадри – дитина заживо горить між вагонами поїзда. У поліції повідомили, 12-річний хлопець заліз між вагонами потягу на станції “Київ-Волинський” і зачепив контактну мережу. З відео самовидців видно, перехожі намагалися врятувати підлітка – гасили його з вогнегасника. З місця інциденту юнака з тяжкими опіками госпіталізували медики.

Розваги, які перетворюються на трагедію / Скриншот із відео ТСН

Подібний трагічний випадок 9 березня стався і в Одесі. Двоє неповнолітніх хлопців піднялися на вантажний вагон біля залізничної станції на Балтській дорозі. Від уражень струмом один з юнаків загинув на місці. Інший згодом помер у лікарні.



Залізничні колії і сам залізничний транспорт – це зона підвищеної небезпеки, а найменша необережність може призвести до трагічних наслідків, про це вкотре наголошують в “Укрзалізниці”. Пояснюють, робоча напруга контактної мережі – це 27 тисяч вольт. А під час наближення до дроту ближче ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і проводом, та завдати електротравму.

Розваги, які перетворюються на трагедію / Скриншот із відео ТСН

Втім яскраві селфі, екстремальні відео, які збирають тисячі переглядів або бажання самоствердитись серед однолітків і друзів – це основні причини, чому молодь таки нехтує правилами безпеки та ризикує своїм і здоров'ям і життям.



Від початку цього року по всій Україні уже зафіксували понад 6 десятків нещасних випадків на залізниці. Це і порушення правил переходу і спроби вчепитись за авточепи або підніжки вагонів. Серед постраждалих є і дорослі і діти.

Тож психологи закликають людей не бути легковажними і пояснювати дітям небезпеку пустощів.

Розваги, які перетворюються на трагедію / Скриншот із відео ТСН

Нагадаємо, на Вінниччині блискавка ледь не вбила дитину: подробиці інциденту.

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