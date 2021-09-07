Розваги з мертвою лисицею: поліція відкрила провадження проти мешканця Рівненщини, який поширив моторошне відео

Розваги з мертвою лисицею: поліція відкрила провадження проти мешканця Рівненщини, який поширив моторошне відео

У коментарях до опублікованих кадрів користувачі Мережі припускають, що парубок міг навіть убити звіра.

Грався мертвою лисицею, немов лялькою, і пританцьовував. 18-річний мешканець Рівненщини поширив у соцмережі відео, яке викликало хвилю обурення. Користувачі Мережі припускають, що парубок з товаришами міг навіть вбити звіра задля знімання. Поліцейські з’ясовують обставини цього випадку.

Про це йдеться 6 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Він грався з мертвою лисицею, немов з маріонеткою, а його товариші знімали це на відео. Сідав на мотоцикл та піднімав звіра вгору. Таке відео виклав житель села Собіщиці на Рівненщині у TikTok.

Після того, як ці кадри з’явилися у місцевому пабліку в іншій соцмережі, прокотилася хвиля обурення - тисячі переглядів та сотні коментарів.

“Страшно уявити, що він робив з нещасною твариною до того, коли почали знімати відео, не вірю, що він знайшов і взяв мертву тварину і робив це”, - писали в коментарях.

Рівненська зоозахисниця Іннеса Шишкіна вважає, що для людей, які дозволяють собі таку жорстокість до тварин, необхідно застосовувати радикальні заходи. “Має бути покарання за такі вчинки”, - говорить вона.

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У поліції повідомили, що за цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ознаками жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років.

Розшукати в селі 18-річного Вадима, який знімав розваги із мертвою лисицею, не вдалося. Вдома його не було, телефонної слухавки він не брав.

Односельці говорять, що як сусід Вадим - хороший. Староста села Олександр Гаврилюк каже, що знає його як порядного і активного хлопця. Він пояснював старості, що знайшов тварину уже мертвою на узбіччі дороги. Але для чого знімав таке відео, не розтлумачив.

“Конкретного пояснення він не дає. Він тільки говорить про те, що він шкодує, що він так зробив”, - зауважив староста.

Психологи зазначають, що існує таке поняття, як віртуальний нарцисизм – бажання отримати свої декілька хвилин слави, привернути увагу, виділитися.

“Це може бути демонстративна поведінка – почуй мене, почуйте і побачте мене - звернена до батьків, до дорослих, до держави, до оточення, до життя, до світу”, - пояснювала психологиня Діана Дроздова.

У поліції ще викликатимуть Вадима і його товаришів на розмову, щоб достеменно з’ясувати, чи не убивали вони звіра.

До слова, парубок уже не вперше має справу із копами. Напередодні його оштрафували на 3 400 гривень. Бо мив мотоцикл та катався понад берегом озера у заповідній зоні. Такі кадри він також виклав у TikTok, але уже ці відео звідти видалив.

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