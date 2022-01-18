Розваги закінчились трагедією: на Закарпатті водійка заплатить понад 1 млн грн через смерть подруги

Жінка повинна заплатити дітям покійної подруги 1 млн 130 тис. грн.

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили жінку, яка керувала автомобілем у нетверезому стані та вчинила ДТП. В аварії загинула її подруга, яка була пасажиркою авто.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області, повідомляє ТСН.ua.

Вихователька дитсадка сіла за кермом нетверезою

За даними суду, підозрювана працює вихователькою в дитсадку та разом із чоловіком виховує дитину з інвалідністю. Жінка у 2020 році вчинила смертельну ДТП, у якій загинула пасажирка її автомобіля. Вона будучи нетверезою, не впоралась з керуванням та врізалась у бетонний міст.

Підозрювана провину визнала

У судовому засіданні підозрювана свою провину визнала. Вона розповіла, що 15 жовтня 2020 року домовилась про зустріч із подругою в селищі Дубове. Там жінки розпивали вино. Після цього вони катались населеними пунктами, а коли їхали до селища Усть-Чорна, то дорогою сталась ДТП, подробиць якої вона не пам'ятає.

Після ДТП у крові підозрюваної виявили 1,17 проміле алкоголю. Покійна пасажирка авто також була нетверезою.

Родичі покійної вимагали матеріальну компенсацію, оскільки без матері залишились 4 дітей

Сестра покійної розповіла, що в ніч трагедії її родичка пила вино разом із підозрюваною. Тоді їй зателефонували із поліції та повідомили про смерть сестри. Також жінка пояснювала, що через трагічну ДТП вона змушена виховувати дітей покійної сестри.

Мати покійної, її сестра та 4 дітей вимагали від водійки виплатити їм моральну компенсацію через смерть близької людини.

Вирок суду

Суд визнав водійку винною за ч. 2 ст. 286 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Також вона повинна сплатити родичам покійної подруги 1 млн 130 тис. грн. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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