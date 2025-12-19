"Розвалили все": люди бунтують проти скандального будівництва аквапарку під Києвом

Люди бунтують через скандальне будівництво під Києвом

Реклама

У селі Лісне, що всього за 20 кілометрів від столиці, розгортається масштабна земельна драма. Попри кримінальні справи та протести громади, забудовники «вигнали» вже вісім поверхів готелю та заливають бетоном басейни прямо на ділянках, що належать державі. Поліція розводить руками, а чиновники ДІАМ «не бачать підстав» для перевірок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АКВАПАРК НА “КІСТКАХ ЗАКОНУ”: ЯК ПІД КИЄВОМ ЗАХОПЛЮЮТЬ ДЕРЖЗЕМЛЮ, а влада бачить і мовчить?

Як триває будівництво

Журналісти проєкту «Хапуга.юа» зафіксували черговий епізод свавілля вздовж Житомирської траси. Місцеві мешканці шоковані нахабством ділків. Будівельні роботи не припиняються ні на хвилину, а реакція правоохоронців нагадує гру в піжмурки.

Реклама

«Визвали поліцію — будівельники розбіглися. Поліція поїхала — будівельники знову вийшли, працюють. Вони займаються самозахватом! Бандити! Як бандити развалили все, так залишили, кинули оце все, і все, ходять люди, тільки плачуть», — емоційно розповідають місцеві.

Схема на мільйони: підсанкційні зв’язки та «нічия» земля

Частина земель під майбутній розважальний комплекс опинилася у приватних руках, а інша — у користуванні державного підприємства «Чайка». За даними розслідування, за фірмами ТОВ «Енсіл» та ТОВ «Етер Компані» стоїть Артем Куций — син дніпропетровського бізнесмена Романа Куцого, якого пов’язують з Alfa Development Group.

Раніше тут було фермерське господарство та молокозавод. Тепер — гігантський будмайданчик.

«Жодної розробки по цьому об’єкту не було, ні детальних планів. В поліцію ми вже зверталися декілька раз. Будемо боротися», — каже один із мешканців Лісного.

Реклама

Поліція та ДІАМ: реакція

Реакція правоохоронної системи вражає своєю інертністю. На виклик журналістів старший сержант поліції Вивальнюк лише розвів руками: «А взагалі, що тут відбувається? Тут забудова? Дивіться, я сам не знаю».

Слідчо-оперативні групи обмежуються телефонними розмовами з невідомими та взяттям пояснень у селян. Жодного арешту техніки чи опечатування об’єкта.

Ба більше, Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) офіційно заявляє, що не має підстав для перевірки, бо сільрада не надала документів від забудовника. Парадокс: документів немає, бо забудовник їх не отримував, а раз їх немає — то й порушення «недоведене».

Хоча сільська рада просить ДІАМ втрутитись у незаконне будівництво. Бо сільрада не отримала від забудовника документів. А ДІАМ відповідає: у вас немає документів, а значить і немає доказів, що незаконне. Ми нічого робити не будемо.

Реклама

«Це формальність, це намагання просто заткнути рота громадянам України», — вважає адвокат та мешканець громади Григорій Переверзій.

Директор ДП «Чайка» називає басейн «дорогою»

Окремої уваги заслуговує позиція керівництва ДП «Чайка». Директор Богдан Рябошапко спочатку запевняв, що на державній ділянці ніяких робіт не ведеться. Згодом, у офіційній відповіді, він назвав величезний котлован під басейн… «будівництвом дороги».

Мешканці громади вже підготували звернення до Президента України, під яким підписалися 166 осіб. Люди налаштовані радикально: «Якщо хтось думає, що дадуть просто так загоражувати, то цього не відбудеться. Люди все равно встануть, будуть цей забор зносить», — запевняє місцевий житель Володимир.

Читайте також: Аквапарк для влади?: як розпилюють державні землі люди Єрмолаєва

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АКВАПАРК НА “КІСТКАХ ЗАКОНУ”: ЯК ПІД КИЄВОМ ЗАХОПЛЮЮТЬ ДЕРЖЗЕМЛЮ, а влада бачить і мовчить?