Розвертають на кордоні: українські прикордонники не пропускають автомобілі із забороненими номерами

Мешканцям самопроголошеної Придністровської республіки на території Молдови необхідно замінити номери своїх автомобілів на так звані нейтральні.

Від 1 вересня в Україну заборонено в’їжджати автівкам з номерами самопроголошеної та невизнаної “республіки Придністров'я”. Водіїв таких машин просто розвертають на кордоні. Перетнути кордон їм дозволять лише після того, як вони поміняють “придністровські” номери на так звані - нейтральні. Випуск таких табличок розпочали ще 4 роки тому, але до початку заборони номери замінили не більш ніж п’ять відсотків автовласників.

Про це йдеться 7 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Більшість жителів невизнаної “республіки Придністров’я” перетинає кордон з Україною на міжнародному пункті пропуску “Кучурган”. Тут кожне третє авто у черзі було з номерами самопроголошеної держави. Але зараз на кордоні - майже порожньо.

“Людям роз'яснюють норми, вони самостійно повертаються до республіки Молдова. На даний момент було повернуто в такому порядку десь близько 20 транспортних засобів”, - розповів начальник відділення інспекторів прикордонної служби “Кучурган” Павло Панчук.

За словами одного з мешканців Придністров’я Петра Длужнєвського, рух автомобілів з придністровськими номерами на нейтральній території блокували за допомогою БТР.

Про так звані нейтральні номери, які не містять символіки Придністров’я, уряд Молдови і лідери самопроголошеної республіки домовилися ще 4 роки тому. Але за цей час їх оформили лише 5 % водіїв невизнаної республіки. Тепер, як розповідають водії, поміняти номери - процедура доволі тривала, оскільки черга сформувалася уже на півтора місяці наперед.

Запровадити обмеження мали ще півтора роки тому. Але на прохання Молдови, яка боялася тиску Росії, вони кілька разів відтерміновувалися. Таке зволікання пішло на користь продавцям дешевих автівок, які переганяли з невизнаної республіки. Чимало машин з такими номерами тепер в Одеській області.

“Для певної частини людей це був бізнес. Придністровські номери виконували роль таких собі "євроблях", комусь це було вигідно, тому був певний спротив і з української сторони”, - зауважив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.

Тепер в’їзд заборонено не лише для легкових автомобілів з такими номерами, але й для маршруток та пасажирських автобусів. Пасажири з Тирасполя, який є столицею невизнаної республіки, таким транспортом доїжджають лише до кордону, а далі добираються хто як може — декого, скажімо, зустрічають родичі.

Обмежень на виїзд з України автівок із забороненими номерами немає. Але назад їх уже не впустять.

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